AUTO DE SANT’ANA 2026 PROMETE EMOCIONAR O PÚBLICO EM APRESENTAÇÕES ESPECIAIS NO CENTRO DE CURRAIS NOVOS

A fé e a cultura popular voltam a emocionar o público com mais uma edição do Auto de Sant’Ana 2026, que será apresentado nesta segunda-feira (21) e terça-feira (22), sempre após a novena, às 21h, no espaço entre as Praças Cristo Rei e Tomaz Salustino, em Currais Novos.

Promovido pela Prefeitura de Currais Novos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), em parceria com a Associação Seridoense de Cultura (ASECULT), o espetáculo integra a programação oficial da Festa de Sant’Ana.

Com um elenco formado por artistas da terra, o Auto de Sant’Ana reúne teatro, música, dança e emoção para contar a história da padroeira de Currais Novos, valorizando os talentos locais e fortalecendo as tradições que atravessam gerações.

A apresentação é gratuita e promete encantar moradores e visitantes que participam dos festejos de Sant’Ana, proporcionando arte e celebração da fé.