onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

As oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro chegam ao confronto decisivo, e o Treze terá mais uma vez a missão de reverter um placar adverso para seguir vivo na competição. O Galo recebe o São José-RS neste domingo (26), às 17h, no Estádio Amigão, em Campina Grande, e aposta no apoio da torcida para buscar a classificação.

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Treze x São José-RS pela Série D do Campeonato Brasileiro. (Foto: Arte/Cisco Nobre)

Na partida de ida, o Treze saiu na frente com gol de Petrocelli, aos 19 minutos do primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, o São José-RS empatou e, na etapa final, marcou o gol da virada. Para o duelo decisivo, além da desvantagem no placar agregado, o time de Campina Grande terá um importante desfalque: o meia Jean Carlo, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e está fora do restante da temporada.

O São José-RS, por sua vez, chega em vantagem e precisa apenas de um empate para garantir a vaga nas quartas de final. A equipe gaúcha também defende uma invencibilidade de 12 partidas na Série D.

Data, horário e local de Treze x São José-RS

Dia: 26 de julho (domingo)

26 de julho (domingo) Hora: 17h

17h Local: Estádio Amigão

Transmissão de Treze x São José-RS

Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Metrópoles .

a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do . Onde ouvir: nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN . A narração é de Edson Maia , os comentários de Apolo Ricarte e reportagens de Marcos Siqueira .

nas ondas do rádio as emoções ficam com a . A narração é de , os comentários de e reportagens de . Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

Treze: Erivelton; Natan Masiero, Matheus Barbosa, John Lessa e Carlos Henrique; Petrocelli, Vinícius Michelon e Marquinhos; Pedro Ivo, Pedro Maycon e Buba. Técnico: Adriano Souza.

Erivelton; Natan Masiero, Matheus Barbosa, John Lessa e Carlos Henrique; Petrocelli, Vinícius Michelon e Marquinhos; Pedro Ivo, Pedro Maycon e Buba. Adriano Souza. São José-RS: Fábio Rampi, Danilo, Keverton, Michel e Anderson Gomes; Tiago Pedra, Mateus Pureza e Grafite; Caique Trindade, Andrey e Zé Vitor. Técnico: Argel Fuchs.

Arbitragem

A definir.

Dia a dia do Treze

Terça-feira (21)

A equipe do Treze realiza treino no período da tarde;

Quarta-feira (22)

A equipe comandada por Adriano Souza realiza treino em preparação para o confronto da Série D;

Quinta-feira (23)

O Treze realiza treino no período da tarde;

Sexta-feira (24)

O Galo realiza treino para o confronto contra o São José-RS;

Sábado (25)

O Treze finaliza a preparação para o duelo pela Série D.

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