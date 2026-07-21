terça-feira, julho 21, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

admin1

As oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro chegam ao confronto decisivo, e o Treze terá mais uma vez a missão de reverter um placar adverso para seguir vivo na competição. O Galo recebe o São José-RS neste domingo (26), às 17h, no Estádio Amigão, em Campina Grande, e aposta no apoio da torcida para buscar a classificação.

+ Confira a tabela completa da Série D

Treze x São José-RS pela Série D do Campeonato Brasileiro. (Foto: Arte/Cisco Nobre)

Na partida de ida, o Treze saiu na frente com gol de Petrocelli, aos 19 minutos do primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, o São José-RS empatou e, na etapa final, marcou o gol da virada. Para o duelo decisivo, além da desvantagem no placar agregado, o time de Campina Grande terá um importante desfalque: o meia Jean Carlo, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e está fora do restante da temporada.

O São José-RS, por sua vez, chega em vantagem e precisa apenas de um empate para garantir a vaga nas quartas de final. A equipe gaúcha também defende uma invencibilidade de 12 partidas na Série D.

Data, horário e local de Treze x São José-RS

  • Dia: 26 de julho (domingo)
  • Hora: 17h
  • Local: Estádio Amigão

Transmissão de Treze x São José-RS

  • Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Metrópoles.
  • Onde ouvir: nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN. A narração é de Edson Maia, os comentários de Apolo Ricarte e reportagens de Marcos Siqueira.
  • Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

  • Treze: Erivelton; Natan Masiero, Matheus Barbosa, John Lessa e Carlos Henrique; Petrocelli, Vinícius Michelon e Marquinhos; Pedro Ivo, Pedro Maycon e Buba. Técnico: Adriano Souza.
  • São José-RS: Fábio Rampi, Danilo, Keverton, Michel e Anderson Gomes; Tiago Pedra, Mateus Pureza e Grafite; Caique Trindade, Andrey e Zé Vitor. Técnico: Argel Fuchs.

Arbitragem

A definir.

Dia a dia do Treze

Terça-feira (21)

  • A equipe do Treze realiza treino no período da tarde;

Quarta-feira (22)

  • A equipe comandada por Adriano Souza realiza treino em preparação para o confronto da Série D;

Quinta-feira (23)

  • O Treze realiza treino no período da tarde;

Sexta-feira (24)

  • O Galo realiza treino para o confronto contra o São José-RS;

Sábado (25)

  • O Treze finaliza a preparação para o duelo pela Série D.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

o que os clientes devem fazer após liquidação feita pelo Banco Central

admin1

Suspensão de novos vistos de imigração para os EUA começa nesta quarta

admin1

Prefeitura abre chamada pública para vagas remanescentes dos programas de residências em saúde

admin1