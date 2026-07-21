onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
As oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro chegam ao confronto decisivo, e o Treze terá mais uma vez a missão de reverter um placar adverso para seguir vivo na competição. O Galo recebe o São José-RS neste domingo (26), às 17h, no Estádio Amigão, em Campina Grande, e aposta no apoio da torcida para buscar a classificação.
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Na partida de ida, o Treze saiu na frente com gol de Petrocelli, aos 19 minutos do primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, o São José-RS empatou e, na etapa final, marcou o gol da virada. Para o duelo decisivo, além da desvantagem no placar agregado, o time de Campina Grande terá um importante desfalque: o meia Jean Carlo, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e está fora do restante da temporada.
O São José-RS, por sua vez, chega em vantagem e precisa apenas de um empate para garantir a vaga nas quartas de final. A equipe gaúcha também defende uma invencibilidade de 12 partidas na Série D.
Data, horário e local de Treze x São José-RS
- Dia: 26 de julho (domingo)
- Hora: 17h
- Local: Estádio Amigão
Transmissão de Treze x São José-RS
- Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Metrópoles.
- Onde ouvir: nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN. A narração é de Edson Maia, os comentários de Apolo Ricarte e reportagens de Marcos Siqueira.
- Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.
Prováveis escalações
- Treze: Erivelton; Natan Masiero, Matheus Barbosa, John Lessa e Carlos Henrique; Petrocelli, Vinícius Michelon e Marquinhos; Pedro Ivo, Pedro Maycon e Buba. Técnico: Adriano Souza.
- São José-RS: Fábio Rampi, Danilo, Keverton, Michel e Anderson Gomes; Tiago Pedra, Mateus Pureza e Grafite; Caique Trindade, Andrey e Zé Vitor. Técnico: Argel Fuchs.
Arbitragem
A definir.
Dia a dia do Treze
Terça-feira (21)
- A equipe do Treze realiza treino no período da tarde;
Quarta-feira (22)
- A equipe comandada por Adriano Souza realiza treino em preparação para o confronto da Série D;
Quinta-feira (23)
- O Treze realiza treino no período da tarde;
Sexta-feira (24)
- O Galo realiza treino para o confronto contra o São José-RS;
Sábado (25)
- O Treze finaliza a preparação para o duelo pela Série D.
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