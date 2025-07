Escritório Social da Paraíba realiza Oficinas Pena Justa — Governo da Paraíba

O Escritório Social da Paraíba, com sedes em João Pessoa e Campina Grande, realizou nos dias 02 e 03 de julho de 2025 — oficinas com egressos do Sistema Prisional, com o objetivo de que eles sejam participantes na construção do Plano Pena Justa do Estado da Paraíba.

As oficinas vão contribuir para a criação do Plano Pena Justa do Estado da Paraíba, incluindo a escuta das pessoas egressas.

Segundo o advogado do Escritório Social da Paraíba, sede João Pessoa, Daniel Araújo, o evento foi fundamental, uma vez que proporciona o contato direto com a população egressa, os principais destinatários da política pública.

“Esta oficina, com apresentação do vídeo Institucional do Pena Justa e logo após um círculo de debate, proporcionou às pessoas egressas que participaram uma oportunidade de serem ouvidas, além de compreenderem o que está sendo feito”, explicou Daniel Araújo.

Daniel disse ainda que essas pessoas precisam ser ouvidas porque são elas que sofrem na pele o atual quadro de violação de direitos e as consequências da aplicação ou não dessas medidas. “Elas são as principais interessadas”, ressaltou.

A gerente do Escritório Social, Anna Paula Batista, destacou a relevância desse momento. “Nesse novo momento do Sistema Prisional, as pessoas egressas são os principais sujeitos porque são elas que vivenciam o ‘estado de coisa inconstitucional’. Tanto para elas como também para a sociedade como um todo, é que estamos buscando as mudanças”, concluiu Anna Paula.

Ascom-Seap/PB