Secretaria de Esporte e Lazer divulga calendário esportivo 2025

Nesta última quinta-feira (6) a Secretaria de Esporte e Lazer de Junco do Seridó divulgou o calendário esportivo de 2025. A medida tem o objetivo de colaborar com o fortalecimento do desporto e valorizar as competições promovidas no território do município.

Um dos destaques do calendário esportivo foi a realização do II Torneio de Voleibol Feminino, que aconteceu neste mês de março como parte das atividades em homenagem às mulheres.

O prefeito de Junco do Seridó, Dr. Paulo Fragoso, destacou a divulgação do calendário como uma ação que contribui com o processo de transparência. Segundo o gestor, a iniciativa também facilita o planejamento da gestão, considerando a previsão dos eventos ao longo do ano.

Por sua vez, o secretário de Esporte e Lazer, Dedé Evaristo, antecipou o período de inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal, que acontecerá entre os dias 10 e 14 de março. “As vagas são limitadas e a divulgação já está acontecendo para que todos fiquem cientes da competição”, disse.

As inscrições devem ser feitas pelos interessados até o dia 14 deste mês, observando os horários de atendimento da Secretaria de Esporte e Lazer, das 8h às 14h. Outras competições também são previstas no calendário como ciclismo, zumba, maratonas e torneios de futsal e voleibol.