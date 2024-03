Cauly? Éverton Ribeiro? Thaciano! O paraibano foi o responsável por mais uma vitória do Bahia na Copa do Nordeste 2024. Desta vez, diante do Ceará, de virada, por 2 a 1, na noite da quarta-feira (6). Com o resultado, o Tricolor se manteve dono da melhor campanha da Lampions. Para o técnico Rogério Ceni, o jogador natural de Campina Grande tem sido o melhor atleta do time na atual temporada.

O Thaciano não é o cara que dribla, não é o cara que mais salta, mas é o cara que melhor reúne todos os aspectos. É o cara que é nota sete em tudo. Reúne várias características e precisa ser muito valorizado”, analisou Rogério Ceni.

Thaciano vive fase iluminada

No Bahia desde 2023, Thaciano tem vivido uma fase iluminada com as cores da equipe da capital Salvador. Na atual temporada, são quatro gols marcados e duas assistências em 10 partidas. De acordo com o técnico Rogério Ceni, o jogador tem se mostrado polivalente. Para ele, o paraibano é uma ferramenta fundamental para o funcionamento da engrenagem baiana.

Quando eu preciso dele aberto, ele faz, de pé trocado, ele faz. É um jogador muito útil. Faz todas as coisas bem. E o principal, ajuda na hora de marcar. Nunca se entrega. Ele só sai quando está já sem condições. Talvez seja nossa principal peça nesses 13 jogos”, completou.