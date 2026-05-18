Veja os 85 municípios da PB que vão ter saneamento gerido por empresa espanhola

Acciona venceu o leilão da Parceria Público-Privada (PPP) para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário – Foto: BNDES. Alexandre Almeida BNDES

Após o serviço de saneamento da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa) ser leilado na bolsa de valores em São Paulo, na última semana, 85 municípios do estado vão ter este serviço admnistrado por uma empresa espanhola que venceu o leilão pelos próximos 25 anos. Veja a lista de municípios mais abaixo.

De acordo com o governo estadual, as cidades abrangidas são divididas em dois blocos: os municípios próximos ao Litoral, que somam 48 cidades, e o municípios da região do Alto Piranhas, que somam 37 cidades. Entre as cidades com o serviço concedido estão João Pessoa, capital do estado, e Cajazeiras, no Sertão.

A empresa Acciona arrematou a concessão da Parceria Público-Privada (PPP). Com isso, a parceria prevê investimentos de aproximadamente R$ 3 bilhões no período.

Cidades do “Bloco Litoral”

Alhandra Araçagi Areia Bayeux Belém Borborema Caaporã Cabedelo Caiçara Caldas Brandão Capim Conde Cruz do Espírito Santo Cuité de Mamanguape Cuitegi Curral de Cima Duas Estradas Guarabira Gurinhém Ingá Itabaiana Itapororoca Itatuba Jacaraú João Pessoa Juarez Távora Juripiranga Lagoa de Dentro Logradouro Lucena Mamanguape Mari Mogeiro Mulungu Pedras de Fogo Pedro Régis Pilar Pilões Pilõezinhos Pirpirituba Pitimbu Rio Tinto Salgado de São Félix São José dos Ramos Sapé Serra da Raiz Sertãozinho Sobrado

Cidades do “Bloco do Alto Piranhas”

Aparecida Belém do Brejo do Cruz Bernardino Batista Bom Jesus Bom Sucesso Bonito de Santa Fé Brejo do Cruz Brejo dos Santos Cachoeira dos Índios Cajazeiras Carrapateira Catolé do Rocha Jericó Joca Claudino Lagoa Lastro Marizópolis Mato Grosso Monte Horebe Nazarezinho Paulista Poço Dantas Poço de José de Moura Riacho dos Cavalos Santa Cruz Santa Helena São Bento São Domingos São Francisco São João do Rio do Peixe São José da Lagoa Tapada São José de Piranhas São José do Brejo do Cruz Triunfo Uiraúna Vieirópolis Vista Serrana

Cagepa continua administrando fornecimento de água

Mesmo com o leilão e a concessão pelos próximos 25 anos do serviço de saneamento, a Cagepa vai seguir responsável pelos serviços de abastecimento de água e pela relação comercial com os usuários.

Atualmente, a Cagepa atende 201 dos 223 municípios paraibanos, com cobertura de abastecimento de água superior a 92% da população urbana.

O impacto estimado é de que cerca de 1 milhão de habitantes passarão a contar com acesso ao sistema de esgotamento sanitário no estado após o PPP. Esse acordo também prevê a construção de 104 novas estações de tratamento de esgoto, implantação de mais de 2,8 mil quilômetros de redes coletoras e cerca de 566 mil novas ligações domiciliares.