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Veja os 85 municípios da PB que vão ter saneamento gerido por empresa espanhola

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Acciona venceu o leilão da Parceria Público-Privada (PPP) para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário – Foto: BNDES. Alexandre Almeida BNDES

Após o serviço de saneamento da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa) ser leilado na bolsa de valores em São Paulo, na última semana, 85 municípios do estado vão ter este serviço admnistrado por uma empresa espanhola que venceu o leilão pelos próximos 25 anos. Veja a lista de municípios mais abaixo.

De acordo com o governo estadual, as cidades abrangidas são divididas em dois blocos: os municípios próximos ao Litoral, que somam 48 cidades, e o municípios da região do Alto Piranhas, que somam 37 cidades. Entre as cidades com o serviço concedido estão João Pessoa, capital do estado, e Cajazeiras, no Sertão.

A empresa Acciona arrematou a concessão da Parceria Público-Privada (PPP). Com isso, a parceria prevê investimentos de aproximadamente R$ 3 bilhões no período.

Cidades do “Bloco Litoral”

  1. Alhandra
  2. Araçagi
  3. Areia
  4. Bayeux
  5. Belém
  6. Borborema
  7. Caaporã
  8. Cabedelo
  9. Caiçara
  10. Caldas Brandão
  11. Capim
  12. Conde
  13. Cruz do Espírito Santo
  14. Cuité de Mamanguape
  15. Cuitegi
  16. Curral de Cima
  17. Duas Estradas
  18. Guarabira
  19. Gurinhém
  20. Ingá
  21. Itabaiana
  22. Itapororoca
  23. Itatuba
  24. Jacaraú
  25. João Pessoa
  26. Juarez Távora
  27. Juripiranga
  28. Lagoa de Dentro
  29. Logradouro
  30. Lucena
  31. Mamanguape
  32. Mari
  33. Mogeiro
  34. Mulungu
  35. Pedras de Fogo
  36. Pedro Régis
  37. Pilar
  38. Pilões
  39. Pilõezinhos
  40. Pirpirituba
  41. Pitimbu
  42. Rio Tinto
  43. Salgado de São Félix
  44. São José dos Ramos
  45. Sapé
  46. Serra da Raiz
  47. Sertãozinho
  48. Sobrado

Cidades do “Bloco do Alto Piranhas”

  1. Aparecida
  2. Belém do Brejo do Cruz
  3. Bernardino Batista
  4. Bom Jesus
  5. Bom Sucesso
  6. Bonito de Santa Fé
  7. Brejo do Cruz
  8. Brejo dos Santos
  9. Cachoeira dos Índios
  10. Cajazeiras
  11. Carrapateira
  12. Catolé do Rocha
  13. Jericó
  14. Joca Claudino
  15. Lagoa
  16. Lastro
  17. Marizópolis
  18. Mato Grosso
  19. Monte Horebe
  20. Nazarezinho
  21. Paulista
  22. Poço Dantas
  23. Poço de José de Moura
  24. Riacho dos Cavalos
  25. Santa Cruz
  26. Santa Helena
  27. São Bento
  28. São Domingos
  29. São Francisco
  30. São João do Rio do Peixe
  31. São José da Lagoa Tapada
  32. São José de Piranhas
  33. São José do Brejo do Cruz
  34. Triunfo
  35. Uiraúna
  36. Vieirópolis
  37. Vista Serrana

Cagepa continua administrando fornecimento de água

Mesmo com o leilão e a concessão pelos próximos 25 anos do serviço de saneamento, a Cagepa vai seguir responsável pelos serviços de abastecimento de água e pela relação comercial com os usuários.

Atualmente, a Cagepa atende 201 dos 223 municípios paraibanos, com cobertura de abastecimento de água superior a 92% da população urbana.

O impacto estimado é de que cerca de 1 milhão de habitantes passarão a contar com acesso ao sistema de esgotamento sanitário no estado após o PPP. Esse acordo também prevê a construção de 104 novas estações de tratamento de esgoto, implantação de mais de 2,8 mil quilômetros de redes coletoras e cerca de 566 mil novas ligações domiciliares.

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