Paraíba destaca protagonismo em computação quântica durante painel no São Paulo Innovation Week 2026 — Governo da Paraíba

A Paraíba foi apresentada como um dos estados que vêm avançando na área de tecnologias voltadas à inovação, especialmente com a implantação do Ciquanta – Centro Internacional de Computação e Tecnologia Quântica, durante a primeira edição do São Paulo Innovation Week 2026, evento voltado à inovação, tecnologia, empreendedorismo e economia criativa, realizado nessa sexta-feira (15) na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo.

Representando o Governo da Paraíba, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba (Secties), Cláudio Furtado, e o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), Amílcar Rabelo, participaram do evento e, ao lado da cientista da computação, futurista e pesquisadora em computação quântica Mônica Magalhães, integraram o painel “Construindo a Soberania Quântica Brasileira”, que discutiu os impactos da computação quântica em áreas como inteligência artificial, saúde, segurança digital e desenvolvimento científico.

Foram debatidos os impactos da computação quântica em áreas como segurança financeira, saúde e inteligência artificial. Segundo o secretário Cláudio Furtado, a tecnologia representa um novo momento para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. “A computação quântica usa o sistema da natureza, isso abre possibilidades na segurança financeira, saúde e IA. Isso significa um salto, um momento de desenvolvimento de muita importância para o Brasil”.

A corrida global pela computação quântica tem colocado diferentes países em uma agenda ligada à ciência, inteligência artificial e ao fortalecimento do ecossistema digital. Nesse contexto, o secretário também destacou a importância da instalação do Ciquanta na Paraíba. “Esse tema é fundamental para o Brasil, do ponto de vista de política científica, de soberania internacional e sobre a instalação do Ciquanta, com dois computadores quânticos, mostrando a sua importância e como será decisivo para a formação de recursos humanos e para a soberania quântica brasileira.”

Ao longo da conversa, os participantes discutiram oportunidades, desafios e, sobretudo, o papel dos governos e das instituições de ensino na construção da soberania quântica brasileira. Para o presidente da Fapesq, Amílcar Rabelo, a presença da Paraíba em um evento internacional reforça o protagonismo do estado no cenário científico nacional. “Estar em um evento como o São Paulo Innovation Week, com um painel sobre computação quântica, é mostrar que a partir da Paraíba está se construindo a soberania quântica brasileira, destacando todos os projetos de ciência e tecnologia do nosso estado.

A cientista da computação, futurista e pesquisadora de computação quântica Mônica Magalhães também ressaltou a relevância do debate e a necessidade de ampliar a formação de profissionais na área, especialmente mulheres. “A gente falou mais sobre a importância da computação quântica, sobre a soberania do Brasil na tecnologia, o quanto isso é importante e relevante para o futuro do nosso país. Falamos também sobre a necessidade de a gente formar mais engenheiros, principalmente mulheres engenheiras que nesse campo ainda é algo tão raro, mas a gente está superpositivo, feliz aqui, não só com o resultado dessa conversa, mas na expectativa do que vem aí pela frente.”

O público presente também demonstrou interesse e curiosidade sobre os impactos da computação quântica nas próximas gerações. A publicitária Emilly Andrade foi uma das participantes e destacou a importância de aproximar o tema das escolas e da educação básica. “Assisti a palestra, achei interessantíssimo o tema. E o que me impactou foi perceber o quanto ainda conhecemos pouco sobre a abrangência de tudo isso, que parece uma realidade tão distante, e não é. Tá aqui, a gente tem que se orgulhar muito do nosso país, que já tem esse caminho à frente, né? Vanguardista nesse sentido de trazer uma esperança”.

O São Paulo Innovation Week (SPIW) é um dos maiores festivais globais de tecnologia, ciência, cultura e empreendedorismo da América Latina. A iniciativa conecta os principais atores do ecossistema de inovação, incluindo startups, universidades e setor público, para discutir e desenvolver novos modelos de negócios e cidades inteligentes. O evento aconteceu entre os dias 13 e 15, em São Paulo.