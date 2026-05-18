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Douglas Santos é campeão russo pela 6ª vez com o Zenit; veja números do lateral

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O paraibano Douglas Santos levantou, neste domingo (17), seu sexto título do Campeonato Russo pelo Zenit. Capitão da equipe, o lateral-esquerdo entrou em campo na rodada final e confirmou a conquista, ajudando o clube a retomar a hegemonia após o vice-campeonato da temporada passada.

Douglas Santos é campeão russo pelo Zenit. (Divulgação / Zenit)

A partida terminou em vitória em por 1 a 0 em cima do Rostov, fora de casa. Com o resultado, o clube de São Petesburgo chegou aos 68 pontos e garantiu o título nacional sem depender do resultado do Krasnodar. O gol do jogo foi marcado por Aleksandr Sobolev, de pênalti.

“É uma felicidade enorme conquistar mais um título com essa camisa. Construí uma história muito bonita no Zenit e tenho muito orgulho de tudo o que estamos alcançando juntos. Cada campeonato tem um sabor especial. Foi uma temporada muito difícil, mas conseguimos fazer o nosso melhor e alcançar mais esse troféu”, destacou Douglas Santos.

Na sétima temporada defendendo o Zenit, Douglas Santos segue como uma das principais lideranças do elenco. Titular absoluto e capitão, o lateral atuou os 90 minutos da partida decisiva.

Douglas Santos em ação pelo Zenit. Divulgação / Redes sociais

Ao longo da campanha, o brasileiro participou de 23 dos 30 jogos da liga, mantendo regularidade e status de peça-chave no sistema defensivo da equipe. Ele também faturou esse mesmo troféu nas temporadas 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 e 2023–24.

Aos 32 anos, Douglas Santos é o veterano que está há mais tempo vestindo a camisa do Zenit.

Vale lembrar que o time também conta com outros brasileiros no elenco, como o zagueiro Nino e o volante Wendel, que jogavam no Fluminense, o meia Jhon Jhon, ex-Bragantino, além dos atacantes Luiz Henrique, ex-Botafogo, e Pedrinho e Gustavo Mantuam, ambos ex-Corinthians.

Convocação para a Copa do Mundo

Douglas Santos celebra retorno à Seleção e fala sobre adaptação de brasileiros no Zenit. RAFAEL RIBEIRO/CBF

Além do título russo, o paraibano pode alcançar outro feito na segunda-feira (18). Douglas Santos deve ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a defender o Brasil na Copa do Mundo 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

O paraibano foi anunciado na pré-lista de 55 nomes que foi divulgada nos últimos dias. Agora, ele vive a expectativa de estar no anúncio oficial, que terá 26 nomes. O também paraibano Matheus Cunha é outro que deve aparecer na convocação final para o Mundial que começa em junho.

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