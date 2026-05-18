Bolsa Família: pagamento antecipado para vítimas de chuvas começa nesta segunda(18), na Paraíba – Foto: Reprodução. Foto: Roberta Aline / MDS

O pagamento antecipado do Bolsa Família para pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas na Paraíba começa nesta segunda-feira (18), de acordo com o Governo Federal. Vão poder receber o dinheiro beneficiários das 31 cidades em situação de emergências no estado.

Segundo o Governo Federal, nestas cidades, as mais de 202 mil famílias beneficiadas não necessitarão seguir o calendário escalonado conforme o Número de Identificação Social (NIS). Veja a lista de municípios em situação de emergência mais abaixo.

No total, a Paraíba tem 626 mil famílias atendidas pelo programa. Neste mês, as famílias recebem mais de R$ 421,56 milhões no número geral do benefício. O calendário regular do Bolsa Família, para cidades não afetas, segue até o dia 29 de maio, data de pagamento para os beneficiários com o NIS final zero.

Após as fortes chuvas, o Ministério do Desenvolvimento Social iniciou a distribuição de 20 mil cestas de alimentos, atendendo à solicitação da Defesa Civil da Paraíba. Deste total, mais de três mil cestas já foram enviadas.

Chuvas na Paraíba

As fortes chuvas que atingiram a Paraíba deixaram 2.774 pessoas desalojadas e 241 desabrigadas, segundo um relatório situacional divulgado pelo Governo da Paraíba. Mais de 37,4 mil pessoas foram afetadas no geral.

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba informou que já realizou 478 atendimentos acumulados, com 349 pessoas resgatadas diretamente de áreas de risco. A operação de socorro mobilizou 1.489 bombeiros, 386 viaturas, 102 embarcações, uma aeronave e cinco drones.

Com as situações de emergências reconhecidas em 31 municípios, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado podem tomar várias medidas emergenciais, como abertura de crédito extraordinário e concessão de auxílio financeiro emergencial às famílias diretamente atingidas pelas chuvas.

Os municípios reconhecidos em situação de emergência pelo Governo Federal são: