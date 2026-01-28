Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com aumento no número de transplantes realizados pelo SUS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Mato Grosso do Sul registrou aumento no número de transplantes realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em 2025, com crescimento nos procedimentos de órgãos e tecidos ao longo do ano

Dados da CET/MS (Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul) mostram aumento no total de procedimentos e a manutenção de transplantes de alta complexidade, indicando maior regularidade na atividade transplantadora no Estado.

Em 2025, foram realizados 70 transplantes de órgãos sólidos e 298 transplantes de córnea. Considerando órgãos e tecidos, o total chegou a 368 procedimentos ao longo do ano.

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2025 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

Quarto dia do Primt Itinerante marca grande procura no novo polo da Funsat – CGNotícias

Entre os transplantes realizados estão: 49 de fígado, 21 de rim, dois de medula óssea autólogo e cinco de ossos, evidenciando a diversidade de procedimentos ofertados pela rede estadual.

Para a Coordenadora da CET/MS, Claire Miozo, os resultados refletem o fortalecimento da rede e da organização dos processos. “Foi um ano marcado pela atuação integrada entre hospitais, equipes assistenciais e a Central, com avanços importantes na captação e no acompanhamento dos processos de doação e transplante”, disse Claire.

Comparativo com 2024

Em 2024, o Estado havia registrado 40 transplantes de órgãos sólidos e 278 transplantes de córnea, totalizando 318 procedimentos. Os números de 2025 indicam crescimento no volume total de transplantes e ampliação das atividades em relação ao ano anterior.

Moradores da Tia Eva se emocionam e comemoram início das obras de restauração na comunidade

Aeroporto de Bonito registra crescimento de 35% na movimentação de passageiros em 2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Rede hospitalar

Os transplantes em Mato Grosso do Sul são realizados por hospitais habilitados que integram a rede estadual. A Santa Casa de Campo Grande realiza transplantes de rim e córneas; o Hospital Unimed, transplantes de rim; o Hospital Cassems, transplantes de medula óssea autólogo; e o Hospital Adventista do Pênfigo, transplantes de fígado, rim, pâncreas, córneas e tecido musculoesquelético.

Em 2025, o Hospital Adventista do Pênfigo passou a atuar também nos transplantes de rim, pâncreas e tecido musculoesquelético, ampliando a oferta desses procedimentos no Estado. Segundo Claire Miozo, “Essa ampliação representa mais oportunidades para os pacientes que aguardam na fila e fortalece a capacidade transplantadora de Mato Grosso do Sul”, afirma a Coordenadora da CET/MS.

Doação e fila de espera

No período, foram registrados 63 doadores efetivos de órgãos e 238 doadores de córnea. Também foram ofertados para transplantes em outros Estados 85 rins, oito fígados e oito corações.

Atualmente, a fila de espera em Mato Grosso do Sul conta com 428 pessoas aguardando transplante de córnea, 236 por rim e 10 por fígado.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), vinculada ao Governo do Estado, reforça que a realização dos transplantes depende da autorização familiar. Para ser doador, não é necessário registro formal, basta comunicar à família o desejo de doar órgãos e tecidos.

André Lima, Comunicação SES

Foto: Arquivo SES