Elba Ramalho, Lucy Alves e Mayana Neiva são homenageadas em painel

O Hotel Globo, localizado no Centro Histórico de João Pessoa, ganhou um painel que homenageia as artistas paraibanas Elba Ramalho, Lucy Alves e Mayana Neiva. A pintura destaca a representatividade feminina no forró e tem autoria dos artistas Wilis Cavalcante, Leila Cavalcante e Dido Rodrigues.

A obra é uma iniciativa da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e está em fase de conclusão. Os artistas plásticos responsáveis pela pintura utilizaram várias técnicas do muralismo para homenagear três das artistas paraibanas que ajudaram a levar o forró para o mundo.

“Essas mulheres são representantes da Paraíba e o nosso projeto é justamente esse, homenagear artistas locais. O mais significativo é essa homenagem enquanto elas estão vivas. Para nós, valorizar a pessoa enquanto está viva é um diferencial”, disse a artista plástica e muralista Leila Cavalcanti.

Wilis Cavalcante, que também artista plástico e muralista, voltou à Paraíba depois de 40 anos morando em São Paulo. Para ele, que é um dos autores da obra, a homenagem faz jus ao trabalho de Elba, Lucy e Mayana.

“Estou super feliz de estar fazendo um projeto como esse. É um dos sonhos que consegui realizar, voltar à Paraíba após 40 anos morando em São Paulo. Sempre tive vontade de representar os artistas da minha terra nos murais como eu fazia lá. Agora estou fazendo em João Pessoa, pintando na terra onde eu nasci. Está sendo muito especial fazer esse trabalho e é muito gratificante ver as pessoas contemplando a nossa arte. A gente sente um orgulho muito grande. Estamos radiantes”, afirmou.

Os visitantes do Hotel Globo, um dos lugares mais conhecidos do Centro Histórico da capital paraibana João Pessoa, podem conferir o painel de perto. O lugar funciona todos os dias, das 9h às 17h, e tem entrada gratuita.