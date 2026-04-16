Central de Transplantes registra primeira doação de órgãos de 2026 em Campina Grande — Governo da Paraíba

A Central Estadual de Transplantes registrou, na tarde dessa terça-feira (6), no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande a primeira doação de órgãos de 2026 na Paraíba. A doadora foi uma mulher de 57 anos, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade desde o dia 1° de janeiro e teve a morte encefálica confirmada em decorrência de uma hemorragia cerebral.

Após a autorização da família, foram doados o fígado, os rins e as córneas, órgãos e tecidos que beneficiarão pacientes que aguardavam na lista por um transplante.

A sobrinha da doadora, Ana Paula, conta que a decisão foi determinada após esclarecimentos feitos pela equipe. “Nós nunca tínhamos falado sobre doação em casa, mas quando foi nos apresentada a possibilidade de salvar outras vidas com o nosso sim, resolvemos aceitar. Isso conforta um pouco da dor que estamos sentindo”, declarou.

A diretora da Central de Transplantes da Paraíba, Rafaela Dias, ressalta que cada doação representa uma nova chance para quem espera por um órgão. “Mesmo em um momento de dor, a família teve um gesto de extrema solidariedade. A doação de órgãos salva vidas e só é possível graças ao trabalho conjunto das equipes e à conscientização da população sobre a importância de conversar com a família sobre o desejo de ser doador”, destacou.

De acordo com o setor de estatística da Central, ano passado foram realizados 244 transplantes, mas 813 pessoas ainda aguardam na lista de espera, o que reforça a necessidade permanente de sensibilização da sociedade.