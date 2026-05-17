Carrasco do Flamengo na Copa do Brasil, Vitória não perde em casa desde jogo contra o Botafogo-PB

O Vitória voltou às oitavas da Copa do Brasil após quatro anos. O rubro-negro venceu o Flamengo por 2 a 0 e conseguiu virar o mata-mata válido pela 5ª fase da competição na noite dessa quinta-feira (14).

A classificação ainda reforça a boa fase do Leão no Barradão. É que a última derrota do rubro-negro em casa foi contra o Botafogo-PB, há mais de um mês.

Vitória e Botafogo-PB em duelo no Barradão pela Copa do Nordeste 2026. (Foto: Celo Gil)

O jogo aconteceu no fim de março, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Belo venceu por 2 a 1, de virada. Desde então, o Vitória engatou uma sequência de sete jogos como mandante, com seis vitórias e um empate.

O desempenho colocou o clube entre os melhores donos de casa da Série A em 2026. (Veja abaixo o ranking de clubes da Série A com mais vitórias como mandante em 2026).

Palmeiras – 14

Vitória – 12

Fluminense – 11

São Paulo – 10

Flamengo – 10

Como foi a vitória do Botafogo-PB?

Botafogo-PB conseguiu a virada sobre o Vitória no primeiro tempo. (Foto: Celo Gil)

Naquela noite pela Copa do Nordeste, o Vitória abriu o placar logo aos cinco minutos, com Osvaldo, após falha da defesa paraibana. O Botafogo-PB, no entanto, mostrou força para reagir.

Aos 33 minutos, Rodolfo empatou depois de boa jogada de Felipe Azevedo. Um minuto depois, Dudu Hatamoto virou a partida com chute colocado, sacramentando o triunfo do Alvinegro da Estrela Vermelha.

Cisco Nobre

No segundo tempo, o Belo suportou a pressão rubro-negra e segurou o resultado até o apito final. Foi a última vez que o Vitória saiu derrotado em casa na temporada. Ainda assim, o rubro-negro avançou na competição regional.

Já o Botafogo-PB, não manteve a boa fase da estreia e acabou eliminado ainda na primeira fase da Copa do Nordeste 2026.

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