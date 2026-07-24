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Setor da CNH do Detran passa a funcionar aos sábados na Paraíba

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Detran-PB volta a oferecer serviços presenciais a partir desta terça-feira, através de agendamento. Foto: Rizemberg Felipe/Jornal da Paraíba/Arquivo. Foto: Rizemberg Felipe/Jornal da Paraíba/Arquivo

O setor de Habilitação do Detran da Paraíba vai passar a funcionar aos sábados. A ampliação acontece a partir do próximo dia 10 de janeiro para atender a demanda de atendimentos em vários postos do órgão no estado.

Na capital paraibana João Pessoa, os atendimentos vão acontecer na sede do Detran-PB, em Mangabeira, e também nos postos localizados no Shopping Carro Legal e no Shopping do Automóvel.

A ampliação também vai acontecer nos postos do Detran em Campina Grande, no Agreste, Guarabira, no Brejo, e Patos, no Sertão.

Os usuários vão ter acesso aos atendimentos para a primeira habilitação pelo programa CNH do Brasil, além de outros serviços, como:

  • Renovação da CNH;
  • Permissão Internacional para Dirigir (PID);
  • Transferência de Unidade da Federação (UF);
  • Agendamento de exames;
  • Foto e biometria.

Os usuários precisam agendar o atendimento previamente no site do Detran-PB.

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