NONAGÉSIMO SEGUNDO BOLETIM DE 2021 APONTA TRÊS CASOS DE INFECÇÃO PELA COVID EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (Sesad), comunica à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Ao todo, São José do Seridó apresentou até esta segunda-feira (28) 1.394 casos notificados.

Em relação ao boletim anterior, o número de casos suspeitos regrediu para cinco e os confirmados aumentaram em 496. Ao todo, são 893 casos descartados. No município, existem apenas três pessoas infectadas pela COVID-19; estas, seguem em tratamento domiciliar e não existe nenhum são-josé-seridoense em situação de internação.

O número de munícipes recuperados é de 491. Existem 13 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a COVID-19.

Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela COVID-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.