domingo, janeiro 11, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Funjope prorroga prazo de inscrição para credenciamento de pareceristas e julgadores

admin1

PNAB

Funjope prorroga prazo de inscrição para credenciamento de pareceristas e julgadores


07/01/2026 |
21:00 |
31

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) prorrogou o prazo de inscrição para credenciamento de pareceristas e julgadores que vão atuar na avaliação de mérito das inscrições da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Ciclo 2. O valor de recursos para viabilizar o edital é de R$ 200 mil, e as inscrições serão realizadas exclusivamente pela plataforma JP Cultura no endereço eletrônico: https://jpcultura.joaopessoa.pb.gov.br/ até 24 de agosto de 2026.

“Essa é uma ação que faz parte de um conjunto de medidas que nós estamos tomando para reforçar o nosso trabalho junto à Política Nacional Aldir Blanc. Já temos garantido pelo Ministério da Cultura, na gestão da ministra Margareth Menezes, cerca de R$ 6,3 milhões e precisamos tomar algumas medidas no sentido de fortalecimento do trabalho administrativo e de gestão desses recursos e desses editais. O nosso trabalho vai ser reforçado, como a própria legislação da PNAB nos permite, com a contratação de colaboradores e consultores que, inclusive, no futuro, poderão fazer avaliação dos projetos construídos pela comunidade de artistas e profissionais da cultura em João Pessoa”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O edital e os formulários estão disponíveis no Portal da Transparência, no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=9949 e na plataforma JP Cultura no endereço: https://jpcultura.joaopessoa.pb.gov.br/ na página de inscrição.

Conforme o documento, a estimativa de credenciados que serão convocados será de, pelo menos, 40 pareceristas/julgadores para atender aos Editais da Política Nacional Aldir Blanc. Já a estimativa de credenciados convocados para compor comissões julgadoras, comissões de análise de mérito e/ou para emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública e/ou concurso público e eventos congêneres depende da demanda apresentada pela Funjope e pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC).

Os candidatos permanecerão credenciados pelo prazo de 12 meses, contados a partir da publicação da habilitação, após a fase recursal, no Diário Oficial do Município de João Pessoa, podendo ser prorrogado por, no máximo, 12 meses.

Você pode gostar também

Coordenadoria LGBT reforça propostas de políticas públicas em Conferência Nacional

admin1

Especial de Domingo da Rádio Nacional homenageia Arlindo Cruz

admin1

Quais filmes vão passar SÁBADO (08/06) na Globo? SESSÃO DE SÁBADO, CORUJÃO E SUPERCINE

admin1