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SEPA realiza ações do programa Escola Amiga dos Animais em Campina Grande e Cuité — Governo da Paraíba

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A Secretaria Executiva da Proteção Animal da Paraíba (SEPA), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), realizou, nos dias 5 e 6 de maio, mais duas edições do programa Escola Amiga dos Animais nos municípios de Campina Grande e Cuité, fortalecendo ações de educação e conscientização sobre bem-estar e proteção animal junto aos estudantes da rede pública de ensino.

No dia 5 de maio, a ação aconteceu no Colégio Rita Guimarães, no bairro Santa Rosa, em Campina Grande, reunindo cerca de 30 alunos em uma programação educativa voltada à guarda responsável, combate aos maus-tratos e conscientização sobre a importância do respeito aos animais.

Já no dia 6 de maio, o programa esteve em Cuité, na EMEF Benedito Venâncio dos Santos, onde mais de 200 crianças participaram das atividades promovidas pela equipe da SEPA. Durante a ação, os estudantes receberam orientações sobre cuidados e proteção aos animais, aprenderam sobre o que caracteriza maus-tratos e conheceram aspectos da legislação de proteção animal, ampliando o debate sobre conscientização e responsabilidade dentro das famílias e comunidades.

O secretário executivo da Proteção Animal, Ítalo Oliveira, destacou a importância do projeto para a formação cidadã das crianças e adolescentes.

“O nosso projeto, Escola Amiga dos Animais, leva orientação em relação aos cuidados e proteção aos animais, ensinando o que são maus-tratos, sobre a lei de proteção aos animais e tornando as crianças guardiões e protetores dos animais. Seguimos por toda a Paraíba levando ações de educação, conscientização e cuidado aos animais”, afirmou.

A ação também recebeu reconhecimento da comunidade escolar. Uma representante da escola agradeceu pela iniciativa e ressaltou a importância do projeto para os alunos.

O programa Escola Amiga dos Animais integra as ações permanentes da SEPA voltadas à educação ambiental e proteção animal, promovendo conscientização, sensibilização e responsabilidade social em diferentes municípios paraibanos.

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