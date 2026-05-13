Sereias da Penha transformam escamas de peixe e conchas em obras de arte, roupas e acessórios

O projeto das Sereias da Penha é formado atualmente por 17 participantes, que transformam escamas de peixe e conchas em obras de arte, como: luminárias, quadros, brincos, colares, peças de roupa, anéis e uma variedade de produtos. O projeto é reconhecido como patrimônio cultural imaterial de João Pessoa, através da Lei 15.567/2025, e conta com apoio da Prefeitura da Capital, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

As peças produzidas pelas mãos das artesãs da Penha revelam a força, criatividade e originalidade do artesanato paraibano. As roupas em crochê com escamas de peixe, as biojoias (feitas com materiais naturais, orgânicos e minerais), o macramê – técnica milenar de tecelagem manual que utiliza apenas nós e fios para criar tramas, franjas e peças decorativas ou utilitárias – e outras peças em crochê com escamas e conhas, já ganharam o mundo em salões de artesanato, multifeiras e eventos de moda.

Segundo a presidente da Associação de Artesãs Sereias da Penha, Aline Gouveia, a nova coleção terá como destaque a decoração, com luminárias e colares de mesa, além de peças em formatos de flores. “A gente pretende lançar agora em junho, com a confecção de seis modelos de luminárias e três colares de mesa, que terão um design diferente. Porque vamos usar sementes, madeira e escamas. Em outras, usaremos conchas, mariscos e escamas. E vamos envolver também a parte da sustentabilidade, usando garrafas pet e fazendo uma harmonização com a escama e o material reciclável”, revelou.

Trailer Loja – Através da participação na Expo Favela, feira de negócios e inovação cujos expositores são empreendedores em suas comunidades, as Sereias da Penha ficaram entre os dez projetos finalistas da Paraíba e receberam R$ 40 mil de aporte financeiro para aplicar no projeto. Com esse valor, decidiram montar uma loja sobre rodas. E assim nasceu o ‘Trailer Loja’, com cerca de três metros de comprimento, para fortalecer as vendas e possibilitar a participação em eventos itinerantes.

“Queremos trazer o trailer da Sereias da Penha para a Orla de João Pessoa novamente. Nosso sonho é levar a arte das escamas por todo o litoral, capacitando mulheres que não têm emprego, não têm uma renda; mostrando para elas que através do litoral que elas moram, onde tem as escamas, elas podem ter renda trabalhando com as escamas e a sustentabilidade do meio ambiente”, destacou Aline Gouveia.

Serviço – Atualmente, as Sereias da Penha possuem uma sede e loja física localizada no anexo do Restaurante Muxima, na Praia da Penha. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone: (83) 99626-0960, ou pelo Instagram do grupo de artesãs: @sereiasdapenha.