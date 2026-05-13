No Rio, Cinema na Rua terá duas exibições em maio

Por MRNews



O Centro Cultural Justiça Federal (CCJF) realiza duas novas edições do projeto Cinelândia – Cinema na Rua nos próximos dias 12 e 26 de maio. Oobjetivo é ampliar o acesso da população ao audiovisual brasileiro. As sessões são gratuitas e ocorrerão às 18h30, a céu aberto, na Rua Pedro Lessa, Cinelândia, região central do Rio de Janeiro.

No dia 12 deste mês, será exibido o filme Kasa Branca. O longa-metragem é dirigido por Luciano Vidigal e disponibilizado pela produtora Vitrine Filmes.

Inspirado em histórias reais, Kasa Branca apresenta a relação de cuidado e amor entre um neto e sua avó, Dona Almerinda, que vive com Alzheimer.

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Sem nenhuma estrutura familiar e morando na periferia do Rio de Janeiro, o rapaz é o único encarregado de cuidar da idosa, enfrentando o peso de aluguéis atrasados e o elevado preço dos medicamentos da avó. Quando recebe a notícia de que a avó está em fase terminal da doença, ele decide aproveitar os últimos dias da vida dela junto com os seus dois melhores amigos, Adrianim e Martins. A classificação indicativa é 16 anos.

No dia 26, com classificação a partir de 10 anos de idade, o projeto homenageia as mães e exibe Desapega!, longa dirigido pelo tailandês Hsu Chien e protagonizado pelas atrizes Glória Pires e Maisa. O filme conta como a saída de casa de uma filha, que vai cursar fotografia nos Estados Unidos, pode levar a mãe a voltar a ser uma compradora compulsiva, vício que já havia abandonado.

Segundo o diretor executivo do CCJF, Ricardo Horta, a proposta é levar o projeto Cinelândia – Cinema na Rua a apresentar ao público exibições frequentes, sempre gratuitas, sem necessidade de distribuição de senhas.

A preferência continuará sendo para filmes brasileiros, com legendas em português, de modo a garantir acessibilidade aos deficientes auditivos. Ricardo Horta destacou que o intuito é incentivar o acesso à cultura para todos os públicos e ocupar a Cinelândia, “local emblemático e histórico para o cinema brasileiro”.

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O evento será adiado em caso de chuva no dia da exibição.