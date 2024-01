Prontovida realiza primeiras cirurgias do programa João Pessoa Opera Mais

Alívio e ansiedade. Essa era a mistura de sensações da cabeleireira Alecsandra França um pouco antes de entrar na sala de cirurgia para se submeter a uma colecistectomia para a retirada da vesícula biliar no Hospital Prontovida. “É um alívio imenso porque eu tenho a convicção que, depois da cirurgia, meu bem-estar vai melhor muito. Por causa dos cálculos, eu tinha crises e cheguei a ficar semanas afastada do trabalho, mas acredito que agora tudo vai mudar”, contou.

A paciente é uma das pessoas contempladas pelo programa Opera Mais, da Prefeitura de João Pessoa, que tem como objetivo zerar a fila de procedimentos cirúrgicos e diagnósticos eletivos. Nesta quarta-feira (31), o Prontovida, uma das unidades hospitalares que integram o programa, deu início ao funcionamento de seu bloco cirúrgico com a realização das seis primeiras cirurgias.

De acordo com o diretor geral do Prontovida, Gustavo Rique, a unidade deverá fazer cerca de mil cirurgias dentro do João Pessoa Opera Mais. “Com a reativação de duas salas cirúrgicas, o hospital se insere em um programa que é de extrema importância, realizando cirurgias gerais, da parte abdominal, e possibilitando um enorme ganho assistencial à população. Assim, o Prontovida dá um passo a mais, junto à Secretaria Municipal de Saúde, para o tratamento de pacientes”, afirmou.

No Hospital Prontovida serão realizados procedimentos cirúrgicos considerados de médio porte como colecistectomia, histerectomia, hernioplastia incisional, hernioplastia inguinal. “Já começamos a fazer a triagem dos pacientes no ambulatório. Primeiro, eles passam por avaliação em uma consulta pré-operatória, depois são encaminhados para os exames pré-operatórios que forem necessários para, em seguida, a realização das cirurgias de forma eletiva e segura”, explicou o cirurgião geral da unidade, Francisco Pereira Leite.

Outro paciente atendido pelo programa nesta quarta-feira (31) foi o servidor público Laércio Costa, que passou pelo procedimento de hernioplastia incisional. “A expectativa para a recuperação é grande, porque a hérnia me incomodava muito até mesmo nas atividades do dia a dia. Mas só tenho a agradecer à Prefeitura de João Pessoa e a toda equipe do hospital, pois todos estão me tratando muito bem”, disse.

João Pessoa Opera Mais – O programa deverá realizar oito mil procedimentos, entre cirurgias e diagnósticos eletivos, por meio da rede hospitalar da Capital, que está recebendo investimento de R$ 7 milhões, desde aquisição de equipamentos, insumos e requalificação dos blocos cirúrgicos.

Confira o planejamento e estrutura do Opera Mais

Quantidade de procedimentos cirúrgicos

Hospital Municipal Santa Isabel – 1.100 cirurgias gerais

Prontovida – 1.000 cirurgias geral

Instituto Cândida Vargas – 700 cirurgias ginecológicas

Hospital Municipal do Valentina – 90 cirurgias pediátricas, 120 otorrino

Quantidade de procedimentos diagnósticos:

Hospital Universitário Nova Esperança (Hune) – 3.000 colonoscopias, sendo 250 por mês. 2.000 endoscopias, sendo 167 por mês.