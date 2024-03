01/03/2024 |

18:00 |

44

A primeira etapa do concurso para Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa acontece neste domingo na capital. Serão 30 locais de prova e o candidato deve consultar o local de prova através do site idecan.com.br informar o CPF e obter a informação sobre onde vai realizar a prova, que tem horário marcado para iniciar às 14h e finalizar às 18h.

O concurso oferece 200 vagas, de acordo com a organização do certame 10.128 pessoas se inscreveram para o concurso, totalizando uma média de concorrência de 50 candidatos para uma vaga.

“Fizemos bem feito o trabalho de casa, cuidamos da Guarda, capacitamos os servidores, para o atendimento humanizado como também para o uso de armamentos letais e não letais, o prefeito Cícero deu o aumento salarial tão esperado para a categoria, aumentamos a frota de veículos, modernizamos a instituição e hoje observamos que o nosso sonho também se tornou o sonho de tantos outros inscritos para o concurso, que está muito bem organizado e agora a gente deseja muita sorte aos concurseiros” disse João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania.

O gabarito oficial da prova sai no dia seguinte, já o resultado final da prova objetiva tem previsão para ser divulgado no dia 18 de abril, as próximas etapas são: teste de aptidão física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação pessoal e o curso de formação da Guarda.