Quem é Dimas, jogador do Corinthians que presenciou morte de jovem em SP

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a causa da morte de Livia Gabriele da Silva Matos, de apenas 19 anos, após ato sexual com o meia paraibano Dimas, do Sub-20 do Corinthians. O caso aconteceu na noite da terça-feira (31), em Tatuapé, na zona leste da capital paulista, e é investigado como morte suspeita pelo 30º DP.

De acordo com informações de Lucas Sarri, tenente da polícia militar que atendeu a ocorrência, a vítima apresentou sangramento na região íntima e sofreu quatro paradas cardíacas. O paraibano Dimas, por sua vez, foi conduzido à delegacia e relatou que mantinha relações sexuais com a jovem, quando ela começou a passar mal.

A gente foi acionado no plantão noturno para verificar uma entrada no Pronto Socorro Tatuapé. Tratava-se de uma menina de 19 anos que teve quatro paradas cardiorespiratórias seguidas: uma no local, uma na viatura do SAMU e duas já no PS Tatuapé, evoluindo a óbito. Ela tinha um forte sangramento na região íntima. O que a gente levantou lá no local do PS é que momentos antes ela estava com o namorada ou ficante dela no apartamento dele”, relatou o tenente Lucas Sarri.

As investigações ainda serão feitas com a abertura do inquérito policial, e o jogador paraibano não é considerado suspeito pela morte de Livia. Até aqui, Dimas é investigado no caso de morte suspeita, mas não considerado responsável, segundo a Polícia Civil.

A defesa do paraibano confirmou que a relação foi consensual e que o encontro da terça-feira teria sido o primeiro entre Dimas e a vítima, de acordo com relatos colhidos pelo ge.

Meu cliente fez tudo o que podia pela garota. Chamou o SAMU, foi para o hospital junto com ela na ambulância e tentou prestar todos os socorros. Temos que esperar o laudo do IML (Instituto Médico Legal), mas ele é inocente”, afirmou a advogada Fabiana Moura.

O jogador, por sua vez, que teve o apartamento periciado pela polícia, negou no Boletim de Ocorrência, o uso de drogas ou de bebidas alcóolicas. O atleta informou, em depoimento à polícia, que durante a relação sexual, a jovem desmaiou e, a partir daí, ele ligou para o Samu. De acordo com o registro policial, Dimas afirmou, ainda, que nunca havia se encontrado com Livia, mas que, como iria entrar de férias e viajar para João Pessoa, onde reside sua família resolveram marcar o encontro para a noite da terça-feira (30). No hospital, o pai da garota contou que a filha se encontraria com uma amiga para assistir ao jogo Corinthians 1 x 2 São Paulo.

Dimas tem 18 anos e é natural de João Pessoa

Dimas Cândido de Oliveira Filho tem 18 anos e é natural de João Pessoa. O meia integra o Sub-20 do Corinthians desde abril de 2023, quando foi contratado por empréstimo junto ao Coimbra, que tem parceria com o Benfica. Seu vínculo com o Timão é válido até 31 de janeiro de 2025. Caso o clube do Parque São Jorge queira comprar 50% dos direitos do jogador paraibano, precisará embolsar R$ 1,5 milhão. No ano passado, foram 12 jogos pelo clube do Parque São Jorge.

Em nota oficial, o Corinthians informou que “está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades”.