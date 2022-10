Crescimento saudável

Prefeitura de João Pessoa oferta assistência completa para saúde da criança

12/10/2022 | 14:00 | 20

É durante a infância que grande parte das capacidades humanas são desenvolvidas, por isso ter uma rede assistencial com acompanhamento em todas as fases e situações é fundamental para o crescimento saudável do futuro da população. Na Capital, a Prefeitura de João Pessoa por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferta uma assistência completa para o cuidado com a saúde das crianças.

Em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança e com base na Portaria da SMS n°0046/2022 de 19 de abril de 2022, o atendimento de crianças e adolescentes é iniciado desde antes do nascimento, ainda no momento da descoberta da gravidez, com atendimento às gestantes e a realização do pré-natal. São ações e serviços exclusivos de saúde voltados ao cuidado desse público, desde a Atenção Básica até a rede hospitalar, passando pela Atenção Especializada, que acompanhará todo o desenvolvimento da criança e do adolescente (17 anos 11 meses e 29 dias).

“Uma criança saudável vai se desenvolver bem na adolescência e crescer um adulto com mais qualidade de vida, o que será fundamental no processo de envelhecimento. Por isso, uma rede de atenção bem estruturada permite o acompanhamento integral do desenvolvimento infantil para a promoção à saúde e prevenção de agravos, permitindo atuar de forma precoce nas intercorrências”, destacou a coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e do Adolescente, Julienne Lima.

Toda a assistência ofertada pela SMS começa na Atenção Primária, através das Unidades de Saúde da Família (USF), onde são ofertados os serviços básicos e se organizam para a continuidade da atenção, quando necessário e de forma articulada com outros pontos da rede. É na Atenção Básica que estão disponíveis serviços como o pré-natal às gestantes, além da realização do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e incentivo ao aleitamento materno. Lá, as crianças também têm acesso aos atendimentos básicos com médicos, enfermeiros, dentistas, vacinação e outros.

Já os atendimentos especializados acontecem através das Policlínicas Municipais, localizadas em Mandacaru, Jaguaribe, Cristo, Mangabeira e das Praias (Tambaú), que oferecem consultas reguladas, em Pediatria, Reumatologia, Dermatologia, Fonoaudiologia, Neurologia, Cardiologia, Psiquiatria, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, entre outras. Através da Atenção Especializada também é ofertado um atendimento odontológico especializado nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), localizados em Jaguaribe, Cristo, na Torre e em Mangabeira, estes dois últimos ofertando assistência de urgência 24h.

Maria Eduarda tem oito anos e, sempre que necessário, é atendida nos serviços da Rede Municipal de Saúde. Para a mãe dela, Maria da Conceição, ter no serviço público uma estrutura que oferta atendimento em todas as áreas é fundamental. “Sempre somos muito bem recebidas e cuidadas na nossa unidade, além disso, todas as vezes que Duda precisou de um atendimento diferente, com um médico ou no hospital, fomos atendidas sem problemas e isso é ótimo já que estamos falando de serviço público. Mas eu fico muito tranquila, pois sempre vejo o bom funcionamento, principalmente o cuidado que dedicam às crianças”, comentou a diarista e usuária da USF Cidade Verde Integrada.

O município também disponibiliza do Centro de Atendimento Psicossocial (Caps I – Cirandar) exclusivo para o atendimento de crianças com transtornos em saúde mental, contando com assistência em psiquiatria e psicologia. O Centro fica localizado no bairro do Roger e os atendimentos acontecem por demanda espontânea. Já no Bairro Pedro Gondim está localizado o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, para atendimento de crianças com deficiência.

No âmbito hospitalar, referência para a assistência infantil de urgência e emergência, tratamento clínico e cirurgias, a Secretaria de Saúde dispõe do Hospital Infantil Municipal do Valentina, que conta com leitos de UTI, Enfermaria e Psiquiátrico. Já os casos de traumatologia, o Complexo Hospitalar Tarcísio Burity (Ortotrauma) conta com leitos para atendimento infantil.

Números – Atualmente, a Rede Municipal de Saúde possui 105.775 crianças cadastradas na Atenção Básica e 45.508 adolescentes. De janeiro a setembro deste ano foram realizados 39.429 atendimentos médicos nas Unidades de Saúde da Família voltados às crianças e 14.777 de adolescentes, além de 18.467 atendimentos odontológicos.

Os atendimentos especializados nas Policlínicas Municipais somaram cerca de 5.000. Nos Centros de Especialidades Odontológicas foram realizados 2.318 atendimentos infantis. Enquanto no Caps i Cirandar foram realizados 1.628 atendimentos.

Na rede hospitalar, de janeiro a setembro deste ano, 49.796 crianças foram atendidas no Hospital do Valentina, entre assistência de urgência e ambulatorial e, foram realizadas 615 cirurgias infantis. Já no Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma) foram atendidos 6.933 crianças e adolescentes, com idades entre zero e 17 anos. Os maiores índices de atendimento foram relacionados a quedas e acidentes envolvendo motos e bicicletas.