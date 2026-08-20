Seinfra começa a semana realizando serviços da operação tapa-buraco em 24 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), dá continuidade aos serviços de manutenção e inicia a semana executando a operação tapa-buraco em 24 bairros da Capital. A ação é realizada diariamente pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo as demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

Nesta segunda-feira (11), a operação tapa-buraco passará pelas seguintes localidades: Cabo Branco, Cuiá, Bairro dos Ipês, Mandacaru, Bessa, Bairro dos Estados, Cristo, Expedicionários, Jardim Planalto, Manaíra, Mangabeira, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Valentina Figueiredo, Ernesto Geisel, Colinas do Sul, Gramame, Tambauzinho, Miramar, João Paulo II, Cruz das Armas, Costa do Sol, Planalto da Boa Esperança e José Américo.

Os serviços de manutenção nas galerias pluviais também estarão sendo executados em diversos bairros, levando ações como limpeza e desobstrução de galerias, adequação e manutenção de bocas de lobo, extensão de rede/afundamento e execução de linha d’água.

Aplicativo – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.