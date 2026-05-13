Hantavírus: o que é a doença, como ocorre a transmissão e quais são os riscos. Foto: Adobe Stock

Dois casos de hantavírus foram confirmados no Paraná nesta sexta-feira (8), segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. No estado, 21 notificações foram descartadas, e outras 11 seguem em investigação.

A confirmação ocorre enquanto autoridades de saúde acompanham registros da doença em passageiros de um navio de cruzeiro que circulou pela América do Sul no início de maio. A Organização Mundial da Saúde monitora os casos e os desdobramentos clínicos.

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No Brasil, o Ministério da Saúde informou que o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo. Segundo a pasta, o surto relacionado ao navio está sob investigação e, até o momento, não há impacto direto para o país.

O Jornal da Paraíba separou as principais informações sobre o hantavírus. Veja abaixo:

O que é o hantavírus

A hantavirose é uma zoonose viral aguda. No Brasil, a infecção em humanos se manifesta principalmente como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), que compromete o sistema respiratório e o coração.

O vírus pertence à família Hantaviridae e ao gênero Orthohantavirus. Seus reservatórios naturais são roedores silvestres, que eliminam o vírus pela urina, fezes e saliva, podendo permanecer infectados por toda a vida sem apresentar sintomas.

De acordo com o Ministério da Saúde, nas Américas, a doença pode variar desde quadros febris inespecíficos até formas graves, com comprometimento pulmonar e cardiovascular.

Como se contrai o hantavírus?

A principal forma de transmissão ocorre pela inalação de aerossóis formados a partir de urina, fezes ou saliva de roedores infectados. Também há outras formas possíveis de infecção:

contato do vírus com mucosas da boca, nariz ou olhos por meio de mãos contaminadas

penetração do vírus por escoriações na pele ou mordeduras de roedores

transmissão de pessoa para pessoa, registrada de forma esporádica apenas na Argentina e no Chile, associada ao hantavírus Andes

O período de incubação varia, em média, de uma a cinco semanas, podendo chegar a até 60 dias.

Desde a identificação da doença no país, em 1993, até dezembro de 2025, foram confirmados 2.412 casos e 926 óbitos. Em 2025, o Brasil registrou 35 casos e 15 mortes. Em 2026, até o momento, foram confirmados sete casos no país, sem relação com a situação internacional investigada. Os dados são do Ministério da Saúde.

Viagens e risco de infecção

De acordo com o Ministério da Saúde, não há recomendação para restrição de viagens a áreas com registro da doença. A orientação é adotar medidas para reduzir o contato com roedores, como higienizar locais fechados antes do uso, evitar acampamentos próximos a áreas com sinais de infestação e armazenar corretamente alimentos e resíduos.

O hantavírus pode virar uma pandemia?

De acordo com avaliações de autoridades internacionais de saúde e do Ministério da Saúde, no Brasil, o hantavírus não apresenta, neste momento, características associadas a uma pandemia. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, a transmissão da doença ocorre, em regra, pelo contato com urina, fezes ou saliva de roedores infectados.

A exceção é o vírus Andes, identificado no surto investigado em um navio de cruzeiro em maio de 2026. Essa cepa é a única conhecida com capacidade de transmissão entre pessoas, mas esse tipo de contágio acontece apenas em situações específicas de contato próximo, como convivência prolongada.

O órgão europeu informa ainda que, embora o hantavírus possa causar quadros graves, ele não tem o mesmo potencial de disseminação rápida e ampla observado em doenças respiratórias como a SARS ou a Covid-19. Por esse motivo, o risco de um surto global nos moldes de uma pandemia é considerado baixo pelas autoridades de saúde.

Quais são os sintomas do hantavírus

Na fase inicial, os principais sintomas são:

febre

dor de cabeça

dores nas articulações e na região lombar

dor abdominal

sintomas gastrointestinais

Na fase cardiopulmonar, ou seja, quando a doença passa a comprometer a respiração e a circulação, podem surgir:

dificuldade para respirar

respiração acelerada

tosse seca

aceleração dos batimentos cardíacos

pressão baixa

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é feito por exames laboratoriais, principalmente por sorologia, realizados em laboratórios de referência da rede pública. O Ministério da Saúde fornece os kits necessários para confirmação ou descarte dos casos.

Não existe tratamento específico para a infecção por hantavírus. O atendimento é baseado em medidas de suporte, conforme a evolução do quadro clínico.

A doença é de notificação compulsória imediata e deve ser comunicada às autoridades em até 24 horas.

Vale ressaltar que a prevenção se baseia em evitar o contato com roedores silvestres e suas excretas. As principais medidas incluem manter terrenos limpos, armazenar alimentos em recipientes fechados, descartar corretamente o lixo e reduzir locais que possam servir de abrigo para roedores.