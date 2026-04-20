Homem é suspeito de matar ex-esposa no Curimataú e polícia investiga crime motivado por ciúmes

TV Paraíba/Reprodução

Um homem identificado como Raimundo César Pereira Faustino, suspeito de matar a ex-esposa nas primeiras horas desta quarta-feira (7), no município de Arara, no Curimataú da Paraíba, não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, identificada como Ascleia Ferreira da Silva, e sentia ciúmes por ela ter ido a uma festa de réveillon. As informações foram divulgadas pelo delegado Diógenes Fernandes.

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Após o crime, Raimundo Faustino ainda enviou uma mensagem de áudio à mãe da vítima afirmando ter cometido o crime e pedindo que ela fosse ao local buscar o corpo da filha. A Polícia Civil também informou que o homem disse que “chorou por sete dias seguidos e agora quem ia chorar era ela (a sogra)”. O suspeito segue foragido.

Ascleia Ferreira da Silva tinha dois filhos, mas apenas um com o suspeito. Ela trabalhava na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Arara.

A Polícia Civil afirmou ainda que a vítima não havia registrado boletim de ocorrência contra o suspeito anteriormente e que o homem não tinha histórico de violência.

Após o crime, o suspeito fugiu na motocicleta da própria vítima e ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.