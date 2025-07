Sudema promove atividades em Unidades de Conservação da Paraíba no movimento nacional “Um Dia no Parque 2025” — Governo da Paraíba

A Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) promove, neste domingo (20) e também no dia 31, uma série de atividades em Unidades de Conservação (UCs) estaduais, como parte do movimento nacional “Um Dia no Parque”. A campanha, criada em 2018 pela Coalizão Pró-UCs, convida a população a conhecer e valorizar as áreas protegidas do país, incentivando a vivência com a natureza, o fortalecimento do vínculo com o meio ambiente e a conscientização sobre a importância da conservação.

O evento acontece anualmente em uma data simbólica: o Dia do Amigo. Além disso, o mês marca também o aniversário de 25 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei nº 9.985/2000, que define as diretrizes para a criação e gestão dessas áreas no país. A campanha ganha destaque em todo o Brasil por promover atividades recreativas, educativas e culturais em UCs federais, estaduais e municipais.

Na Paraíba, a Sudema está à frente da realização do “Um Dia no Parque” em quatro Unidades de Conservação estaduais, com programações gratuitas voltadas para públicos diversos. As ações ocorrerão nos municípios de Araruna, Areia, Sousa e João Pessoa.

Confira a programação:

Parque Estadual Pedra da Boca – Araruna

Data: 20 de julho de 2025

Horário: 7h às 12h

Local: Restaurante do Sr. Tico (em frente à Pedra da Boca)

A Sudema realiza, no Parque Estadual Pedra da Boca, o projeto “Passarinhando nas UCs!”, que une observação de aves, educação ambiental e arte. A proposta visa sensibilizar os participantes para a importância da fauna silvestre e do respeito à natureza.

Programação:

● 7h – Acolhida e abertura oficial do projeto “Passarinhando nas UCs!”

● 7h20 – Observação de aves: trilha com duração aproximada de 1h

● 10h – Plantio de mudas nativas: “É Plantando que se Chama Passarinho”:

● 11h30 – Pintura guiada das aves locais

● 12h – Encerramento

Recomendações:

Utilize roupas leves e calçados fechados ou adequados para trilhas. Leve água, lanche e seja responsável com seus resíduos. A participação de menores de idade nas trilhas exige acompanhamento de responsável.

Mais informações: (83) 92000-7921 | E-mail: [email protected]

Monumento Natural Vale dos Dinossauros – Sousa

Data: 20 de julho de 2025

Horário: 9h às 15h

Local: PB-391, s/n – Sousa – PB

Com foco no público infantil e familiar, o evento “Amizades Pré-Históricas em Cena” leva os visitantes a uma jornada interativa pela história natural da região, com dinâmicas lúdicas, trilhas e contação de histórias.

Programação:

● 8h30 – Acolhida e abertura do evento

● 8h45 – Trilha das Pegadas com Amigos

● 10h – Contação de Histórias Jurássicas + Foto com Dino e Amigo

● 11h – Dinâmica “Caça ao Fóssil com Amigos”

● 12h às 14h – Almoço

● 14h – Repetição da contação de histórias e sessão de fotos

● 15h – Encerramento

Recomendações:

Use roupas leves e calçados fechados ou apropriados para trilha. Leve água, lanche e seja responsável com seus resíduos. A participação de menores de idade nas trilhas exige acompanhamento de responsável.

Mais informações: (83) 92000-7921 | E-mail: [email protected]

Parque Estadual Mata do Pau-Ferro – Areia

Data: 20 de julho de 2025

Horário: 9h às 13h

Local: Parque Estadual Mata do Pau-Ferro, Sítio Chã de Jardim, s/n, Areia-PB

Com foco na valorização da biodiversidade e na interação com a comunidade local, a programação contará com atividades culturais, educativas e ambientais.

Programação:

● 9h – Acolhida e abertura do evento “Um Dia no Parque”

● 9h20 – Oficina de pintura de arte natural “Memórias da Mata”

● 10h – Trilha interpretativa e observação ativa com guia local: A importância da Mata do Pau-Ferro

● 11h – Lanche coletivo e visita aos estandes educativos da Sudema, CAGEPA, BPamb e artesanato local

● 11h30 – Atividade lúdica com desenho

● 12h30 – Entrega de brindes e encerramento

Recomendações:

Use roupas leves e calçados fechados ou apropriados para trilha. Leve garrafa de água, protetor solar, respeite as orientações das equipes organizadoras e seja responsável com seus resíduos. A participação de menores de idade nas trilhas exige acompanhamento de responsável.

Mais informações: (83) 92000-7921 | [email protected]

Refúgio de Vida Silvestre Mata do Buraquinho – João Pessoa

Data: 31 de julho de 2025 (quinta-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: Jardim Botânico Benjamin Maranhão, Av. D. Pedro II, s/n, Torre

Encerrando a programação estadual, a Sudema promove uma edição especial do evento no Jardim Botânico Benjamin Maranhão, localizado dentro do Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Mata do Buraquinho. Com foco em ampliar a acessibilidade nas UCs, o “Um Dia no Parque Inclusivo” será voltado para pessoas com deficiência, oferecendo trilhas adaptadas, vivências sensoriais e momentos de convivência com a natureza.

A abertura acontecerá às 8h e as atividades serão divididas em dois grupos, com inícios alternados às 9h30 e às 10h30, de forma que cada grupo possa participar de toda a programação.

Programação:

● Recepção e boas-vindas com música ambiente

● Trilha Temática “RVS sem Barreiras”: encontro com a biodiversidade em trilha adaptada (Trilha do Bambuzal / Nascente)

● Viveiro Educador: caminho sensorial com pés descalços ou exploração tátil com as mãos

● Jardim de Aromas: interação com plantas medicinais

● Distribuição de mudas para os participantes

● Piquenique coletivo e inclusivo

As atividades serão organizadas em grupos de até 15 participantes e seus acompanhantes por turno. A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceda), em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), e será conduzida por equipes da Sudema.

Recomendações:

Use roupas confortáveis e calçados fechados. As vagas são limitadas e voltadas a participantes da Apae.

Mais informações: (83) 3690-1976 | [email protected]

As informações sobre o movimento “Um Dia no Parque” ao redor do país estão disponíveis no perfil oficial no Instagram: @umdianoparqueoficial. Confira também o guia oficial da campanha 2025.