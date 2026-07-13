Adolescente confundido com criminoso por PM diz que correu porque pensou que era um assalto

Momento em que adolescente foi baleado após pular muro de escola.. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Um adolescente de 17 anos, que foi baleado neste sábado (11) após ser confundido com um assaltante por um policial militar à paisana em João Pessoa, disse que correu por pensar que era um assalto.

Em entrevista à TV Cabo Branco, o adolescente, que não teve a identificação divulgada, relembrou o momento em que foi confundido com um criminoso após pular o muro de um cursinho pré-vestibular no colégio Sesquincentenário para deixar a aula mais cedo.

“Um assalto, sei lá, só não pensava que era um policial. Se fosse policial, se ele tivesse se comunicado ali mesmo, eu tinha parado. Pensei: ‘um carro fumê, pronto’. Pensei que ia roubar, até matar, e comecei a correr, quando eu escutei o barulho”.

O estudante contou também que estava saindo mais cedo para comprar um bolo para a mãe, porque era aniversário dela.

“Eu ia cortar o cabelo e era aniversário da minha mãe. De lá, eu ia passar em alguma padaria para comprar um bolinho para a gente comemorar, por isso que eu queria sair mais cedo”.

O estudante conta que o policial ainda pediu para olhar a mochila, que estava com um código no zíper. “Imediatamente, falei a senha, falei: ‘Pode olhar, aí só tem caderno, folha, lápis, tem meu cartão de passagem e meu celular, e pronto’. Eu só soube que ele era policial à paisana quando já tinha chamado a viatura”.

O adolescente foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Ele já recebeu alta e se recupera em casa.

O adolescente é atleta de judô e de wrestling, com participação em vários campeonatos. Recentemente, ele participou de um campeonato nacional de judô.

Entenda o caso

Um adolescente de 17 anos foi baleado, neste sábado (11), após ser confundido com um assaltante por um policial militar que estava à paisana no bairro Pedro Gondim, em João Pessoa.

Segundo um colega da vítima, o adolescente e um grupo de amigos pularam o muro de um cursinho pré-vestibular no Sesquincentenário para deixar a aula mais cedo. A movimentação chamou a atenção do policial militar, que perseguiu o grupo por algumas ruas.

Em um vídeo de um circuito de segurança, é possível ver o jovem correndo de um homem armado. Ao chegar a uma calçada, ele se rende, cai e leva um chute do policial.

O disparo atingiu o ombro do jovem. Após o ocorrido, o adolescente foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Trauma de João Pessoa.