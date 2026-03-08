CAMPO DE FUTEBOL GANHA ILUMINAÇÃO EXTERNA, GRAFITE E EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

A Gestão Municipal de São José do Seridó solucionou, nesta terça-feira (21), um problema crônico na região de novo Campo de Futebol: a escassez de iluminação pública. A ação foi realizada em conjunto pelas Secretarias Municipais de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (Semopit) e Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).





“O local está todo iluminado, mais belo e mais seguro. Além da iluminação, nosso Campo também está sendo grafitado através do projeto Colorindo a Terra da Bonita'”, frisou o prefeito Jackson Dantas, lembrando que o Campo ganhou equipamentos para a prática de exercícios físicos.





Ainda de acordo com o prefeito, a Gestão Municipal de São José do Seridó já encaminhou a compra de redes de proteção – que serão instaladas no Campo – para que o desportistas comecem a usar o equipamento sem causar transtornos à vizinhança.