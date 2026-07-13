segunda-feira, julho 13, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Cícero reage a investigações sobre Lauremília e se compromete a rever PPP da Cagepa

admin1

reprodução/Youtube

O ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), subiu o tom para defender sua esposa e ex-primeira-dama, Lauremília Lucena, envolvida em investigações da Polícia Federal que apuram um suposto elo entre pessoas ligadas à gestão municipal e facções criminosas,, durante a Sabatina da CBN Paraíba com pré-candidatos ao governo, iniciada nesta segunda-feira (13),

Na entrevista, Cícero aproveitou para reforçar o discurso que pretende levar à campanha de 2026, trazendo críticas ao formato de concessão dos serviços da Cagepa e ao respeito às forças de segurança.

O emedibista também comentou sobre temas ambientais sensíveis que marcaram a sua gestão, como a Barreira do Cabo Branco e a Lei do Gabarito.

Defesa de Lauremília e resposta à investigação da PF

Ao comentar sobre as investigações da PF, Cícero negou qualquer vínculo da família com facções criminosas e atribuiu as acusações a adversários políticos, ao afirmar que o assunto ressurge sempre em períodos eleitorais.

“A Paraíba conhece Lauremília, seu compromisso social e o trabalho que realiza. Qualquer tentativa de incriminá-la é irresponsável, principalmente quando alimentada por adversários. Repudio qualquer convivência com qualquer segmento criminoso. A tentativa de me envolver foi mais uma tentativa política”, afirmou.

Nas eleições 2024, Lauremília chegou a ser presa preventivamente, no âmbito da Operação Território Livre.Janine Lucena, filha de Cícero e ex-scretária executiva da Saúde, também já tinha sido alvo de busca na Operação Mandare. Cícero é alvo de inquérito policial.

“O bandido não escreve na testa”

Questionado se reconhecia alguma falha administrativa que pudesse ter contribuído para as investigações, o prefeito afirmou que a Prefeitura adota critérios para a nomeação de servidores, incluindo a exigência de certidões de antecedentes criminais.

Ele argumentou, porém, que não há como identificar previamente pessoas que venham a ser investigadas. “O bandido não escreve na testa que é bandido”, disse, argumentando, ainda, que algumas das pessoas citadas nas investigações já integravam administrações anteriores.

Críticas à PPP da Cagepa

Na entrevista, Cícero também criticou o modelo de concessão dos serviços da Cagepa à iniciativa privada, uma das principais bandeiras do Governo do Estado na área de saneamento.

O prefeito afirmou ser contrário à forma como o processo foi conduzido e criticou a ausência de um debate mais amplo com prefeitos, Assembleia Legislativa e população. Segundo ele, uma decisão com impacto direto sobre a tarifa de água deveria ter sido precedida de discussões públicas e de maior transparência.

Cícero também questionou o resultado do leilão, o financiamento previsto pelo BNDES para os investimentos da futura concessionária e comparou o modelo adotado na Paraíba ao de Alagoas, onde, segundo ele, houve maior concorrência e melhor retorno financeiro para o Estado.

Em um aceno ao eleitorado, afirmou que, caso seja eleito governador, pretende revisar o contrato. “As pessoas que vão pagar a conta precisam saber se estão de acordo em pagar essa conta ou não. Isso é transparência, é responsabilidade, é compromisso com a a questão pública”, defendeu.

Barreira do Cabo Branco e polêmica da Lei do Gabarito

Questionado sobre dois temas que marcaram sua passagem pela Prefeitura de João Pessoa, Cícero dividiu a cobrança com o Estado ao justificar a demora nas obras definitivas da Barreira do Cabo Branco. Segundo ele, a prefeitura concluiu as obras ocultas de drenagem e tem propostas modernas de engenharia (como injeção de concreto e mantas vegetadas), mas depende de um estudo travado em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público e o governo estadual para obter as licenças necessárias.

Sobre a verticalização e a polêmica “Lei do Gabarito”, Cícero voltou a defender as mudanças aprovadas durante sua gestão.

Ele afirmou que decisões judiciais reconheceram a competência do município para legislar sobre o tema e sustentou que a legislação municipal mantém regras mais rígidas do que as previstas na Constituição estadual para a proteção da orla. A mudança, no entanto, é questionada pelo Ministério Público e ambientalista por ser flexível em determinados pontos.

“Eu cumpro a lei e continuarei cumprindo. Se alguém construiu a mais, sou favorável a que seja penalizado”, concluiu o gestor.

Leia também:

Cícero critica parcelamento do concurso do Estado, mesmo com 2 mil temporários na Educação em JP

Você pode gostar também

‘exército’ de 70 mil em prefeituras tem decidido eleições na Paraíba

admin1

Bombeiros resgatam cachorro que caiu em poço, em João Pessoa

admin1

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de João Pessoa promove debate sobre tecnologia nesta quinta-feira

admin1