Leo Bezerra vistoria obras do Complexo Viário que vai interligar Beira-Rio ao Altiplano

O prefeito Leo Bezerra inspecionou, nesta segunda-feira (13), as obras do Complexo Viário Beira-Rio-Altiplano, um dos projetos de mobilidade urbana mais importantes de João Pessoa. A intervenção prevê a construção de quatro viadutos e um túnel para melhorar o fluxo de veículos e acompanhar o crescimento da região. Nesta etapa, estão sendo realizados estudos de solo, sondagens e levantamentos ambientais.

Com investimento de R$ 230 milhões, a obra tem previsão de conclusão até o fim de 2028 e beneficiará diretamente os bairros Altiplano, Cabo Branco, Portal do Sol e áreas vizinhas, que registram forte expansão urbana. O projeto também prevê a criação de um corredor viário estruturante, interligando essas regiões e proporcionando mais mobilidade, segurança e fluidez no trânsito.

“Estamos realizando os estudos de solo necessários para viabilizar essa importante obra de mobilidade. As equipes já estão em campo e o diálogo com a empresa responsável está avançando. João Pessoa cresce a cada dia e precisamos acompanhar esse desenvolvimento com investimentos em infraestrutura. Vamos continuar trabalhando para oferecer uma mobilidade cada vez melhor para a nossa população”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), os serviços iniciais estão sendo executados por empresas especializadas em obras de grande porte. Paralelamente, a Prefeitura segue com as tratativas para a desapropriação das áreas necessárias à implantação do complexo.

O secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, destacou que o projeto contempla um túnel nas proximidades da esquina entre a Rua Vandick Pinto Filgueiras com Avenida Beira Rio, uma alça de acesso na altura da Mata do Buraquinho e um viaduto estaiado de três níveis, além de acessos e retornos que irão reorganizar o tráfego e ampliar a capacidade viária da região.