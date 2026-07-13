A gestão municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento de Dorgival Alves de Araujo, ocorrido na noite deste Domingo,12.A sua esposa Maria Vitória ( Nenem Enfermeira) , aos filhos Dorgivan e Djeane os votos de pesar rgando a Deus que os conforte neste momento de dor e perda e receba Dorgival da braços abertos na morada eterna.





Ao mesmo tempo que se solidariza com sua esposa Maria Vitória, carinhosamente tratata como Nenêm Enfermeira, á seus filhos Djeane e Dorgivan e demais familiares e amigos neste momento de imensa dor e perda, rogando à Deus que os conforte .





Sua partida deixa um vazio imenso, Deus te convoca para está com ele no paraíso, pois, cumpriste sua missão.Sua bondade, amizade e acolhimento permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la





”Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.” (Mateus 5:4).





“O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu povo com paz.” ( Salmos 29:11).







A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade a Nenem enfermeira ,à família e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração. Vá com Deus . Descanse em Paz