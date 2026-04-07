Polícia Civil investiga se fogo teve origem criminosa

Incêndio em Barra de Mamanguape destruiu 11 carros.. Jornal da Paraíba

O delegado Sylvio Rabello informou que a Polícia Civil investiga um incêndio em Barra de Mamanguape, distrito de Rio Tinto, que destruiu vários carros na tarde deste domingo (21). As investigações, segundo ele, devem apontar se causa foi acidental ou criminosa.

“A gente tem duas linhas, uma acidental e uma criminosa, e só com o avanço da investigação a gente vai saber”.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 11 carros foram completamente destruídos pelo fogo. Ninguém ficou ferido e nenhuma residência foi atingida.

Segundo o empresário Nilton Pereira, proprietário de um espaço de hospedagem na região, o fogo começou por volta das 14h30 em uma área de grama baixa e seca, às margens de uma rua de terra que dá acesso ao rio. Uma faísca teria atingido a vegetação ressecada e as chamas se espalharam rapidamente, alcançando os carros estacionados sobre o mato.

Nilton explica que a maioria dos veículos seriam de pessoas que foram até Barra de Mamanguape para participar da programação musical da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que acontece neste fim de semana, e que muitas dessas pessoas chegam mais cedo, estacionam os carros nesta área e passam o dia na região do rio, que é um pouco mais distante de onde os carros estavam. “Por isso, muitos proprietários dos carros só perceberam o que estava acontecendo quando a fumaça já era intensa e o fogo havia se alastrado, dificultando qualquer tentativa inicial de contenção”, disse.