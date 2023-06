Trânsito seguro

Semob-JP encerra atividades do Maio Amarelo com comando educativo no Viaduto Eduardo Campos

31/05/2023 | 20:00 | 76

Finalizando o cronograma de atividades do Movimento Maio Amarelo em João Pessoa, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realizou, na tarde quarta-feira (31), um grande comando educativo para orientar condutores que transitavam pelo Viaduto Eduardo Campos (Geisel/BR-230). O objetivo da ação foi mais uma vez conscientizar a população por comportamentos prudentes no trânsito para evitar acidentes e vítimas.

Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade da Capital, participou deste encerramento e ressaltou a importância de momentos como esse para alertar sobre a responsabilidade que cada um tem por um trânsito mais seguro. “Foi um mês muito produtivo para consciência no trânsito e prevenção de acidentes. Trouxemos alertas importantes para promover cada vez mais segurança viária para todos. Junto às demais forças de segurança, estamos fechando com chave de ouro este Maio Amarelo. Lembrando sempre que nossas ações seguirão o ano todo, de forma incansável, para que juntos possamos continuar evitando que acidentes e mortes ocorram no trânsito”, ressaltou.

Gilmara Branquinho, chefe de educação para o trânsito da Semob-JP, lembrou que durante todo este mês, o órgão de trânsito realizou mais de 50 atividades educativas na cidade e, inclusive, esteve presente em municípios vizinhos, atuando como parceiros por uma mobilidade mais humana. “Durante todo o mês de maio, estivemos em escolas, nas ruas, em empresas privadas e órgão públicos, distribuindo materiais pedagógicos e orientando todos os públicos sobre o dever que cada um de nós temos em manter comportamentos prudentes e respeitosos. Esse trabalho não para e mesmo com o fim do Maio Amarelo, seguiremos atuantes”, afirmou.

Além da Semob-JP, outros órgão de trânsito, transporte e segurança também integraram a ação, como Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran-PB), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), Departamento de Estradas e Rodagens (DER-PB), Secretaria de Mobilidade Urbana de Cabedelo (Semob), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Marinha do Brasil.