Com repasses em dia, PrefCG adota medidas para solucionar greve na Santa Casa – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura de Campo Grande está rigorosamente em dia com todos os repasses financeiros de sua responsabilidade destinados à Santa Casa. Desde o início deste ano vem, inclusive, realizando aportes extras de R$ 1 milhão mensais.

Diante do cenário de greve, o Executivo tem adotado todas as medidas possíveis para colaborar com a instituição neste momento, mantendo diálogo permanente, buscando alternativas que contribuam para a regularidade dos atendimentos e a mitigação de impactos à população.

#ParaTodosVerem a imagem de capa mostra a fachada do Hospital Santa Casa







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