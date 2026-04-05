“Vozes de Currais” valoriza artistas locais e integra programação do Natal Luzes do Sertão

A cidade de Currais Novos vive mais uma noite especial de celebração e cultura com a realização do “Vozes de Currais”, evento que integra a programação oficial do Natal Luzes do Sertão 2025. A iniciativa acontece em praça pública, a partir das 20h, reunindo artistas currais-novenses em um momento dedicado à valorização da música local e ao fortalecimento da cultura popular.

Inserido na programação do Natal Luzes do Sertão, o projeto reafirma o compromisso da gestão municipal com o incentivo à cultura, a ocupação dos espaços públicos e o reconhecimento dos artistas locais.

Para o Prefeito Lucas Galvão, o espetáculo mantém viva a tradição cultural que marca o período natalino em Currais Novos. “Convidamos as famílias, os visitantes e a comunidade em geral a vivenciarem essa experiência e celebrarem nossos artistas”.