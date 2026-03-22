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PROJETO ”HISTÓRIA E MEMÓRIA DA FAZENDA SERIDÓ” DESENVOLVE ATIVIDADES COM ALUNOS NESTA QUINTA E SEXTA-FEIRA

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A Unidade de Ensino José Cirilo Alves, localizada no Assentamento Seridó (Caatinga Grande), vem desenvolvendo palestras dentro do projeto “História e Memória da Fazenda Seridó”. O Projeto acontece em todas as etapas de ensino da Unidade de Ensino José Cirilo Alves.


Nesta quinta-feira (21) a palestra proferida aos alunos ficou por conta do professor Josimar Medeiros, que possui graduação em Geografia pela (UFRN), especializações em Bioecologia (UFRN) e em Geografia do Semiárido (IFRN), mestrado em Engenharia Sanitária (UFRN) doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFRN).


“Na oportunidade, o professor Josimar fez uma retrospectiva lembrando da época em que lecionou naquela unidade educacional”, apontou a titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), Juliana Andrea Dantas, mostrando que o professor também abordou aos alunos sobre o período das culturas do algodão e castanha, e ressaltou a evolução e melhorias pelas quais a comunidade passou nos últimos anos.


Ainda de acordo com a secretária Municipal de Educação e Cultura, nesta sexta-feira (22), o Projeto levou ao conhecimento das crianças da Unidade de Ensino José Cirilo Alves experiências vividas por seu Francisco Lima da Silva (Chico de Raimundo Quirino), de 79 anos, em relação à sua atuação na agricultura de sequeiro.

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