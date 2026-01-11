Férias no Jardim oferece atividades educativas e de lazer ambiental aos sábados de janeiro — Governo da Paraíba

O Jardim Botânico Benjamin Maranhão, em João Pessoa, promove durante o mês de janeiro a programação especial Férias no Jardim, com atividades gratuitas voltadas para crianças, jovens e adultos. As ações acontecem sempre aos sábados, a partir deste dia 10, e têm como foco a educação ambiental, o contato com a natureza e a valorização da biodiversidade da Mata Atlântica.

A iniciativa integra oficinas, trilhas guiadas, exposições científicas, visitas orientadas e sessões de cinema ambiental, proporcionando ao público experiências educativas e interativas em um dos principais espaços de conservação ambiental da capital. A programação é conduzida por técnicos e educadores ambientais do Jardim Botânico, além de contar com parcerias institucionais, como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb).

Além das atividades temáticas, o público também poderá participar da doação de mudas, com o limite de uma muda por visitante, realizada em todos os dias de programação, reforçando o compromisso com a preservação ambiental e o estímulo ao plantio de espécies nativas.

Para participar das trilhas, é necessário atender aos requisitos de segurança: utilizar sapatos fechados e calças compridas, além de ser vedada a participação de crianças menores de cinco anos.

PROGRAMAÇÃO – FÉRIAS NO JARDIM | JANEIRO 2026

10 de janeiro (sábado) – Turno da manhã

Oficina: Pequenos Colecionadores – Montagem de exsicatas para conhecer e preservar

Atividade lúdica e educativa sobre coleta, preparo e montagem de exsicatas, com coleta de material vegetal no Jardim Botânico e confecção de prensa didática.

Horários: 9h e 10h30

9h e 10h30 Inscrição: por ordem de chegada

por ordem de chegada Vagas: 15 por horário (30 no total)

15 por horário (30 no total) Faixa etária: a partir de 7 anos

Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.

17 de janeiro (sábado) – Turno da manhã

Super Trilha – RVS Mata do Buraquinho

Caminhada guiada de aproximadamente 7 km, com duração média de 4 horas, em ambiente natural, exigindo esforço físico moderado e atenção às orientações da equipe.

Horário: 8h

8h Inscrição prévia: via Google Forms (disponível na bio do Instagram do Jardim Botânico em 15/01)

via Google Forms (disponível na bio do Instagram do Jardim Botânico em 15/01) Vagas: 10

10 Faixa etária: a partir de 18 anos

a partir de 18 anos Obs.: Para participar da atividade, é obrigatório utilizar calça comprida e sapatos fechados; com preferência para calça jeans ou ripstop e tênis ou bota.

Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.

24 de janeiro (sábado) – Turno da manhã

Trilha Temática: “Expedição Científica na RVS Mata do Buraquinho: Descobrindo a Biodiversidade da Paraíba”

Atividade voltada para crianças e adolescentes, com identificação de espécies da biodiversidade paraibana e atividade prática de pintura e desenho.

Horários: 9h e 10h30

9h e 10h30 Inscrição: por ordem de chegada

por ordem de chegada Vagas: 15 por horário (30 no total)

15 por horário (30 no total) Faixa etária: 7 a 14 anos

Exposição – Casa da Ciência UFPB

Espaço interativo de divulgação científica com laboratórios da UFPB:

Labtermes – Ciência dos Cupins

Laboratório de Mamíferos

Laboratório de Herpetologia

Herbário Lauro Pires Xavier

Horário: 9h às 12h

9h às 12h Local: Área de Uso Comum do Jardim Botânico

Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.

31 de janeiro (sábado) – Turno da tarde

Cine Jardim: Luzes, Câmera, Natureza!

Filme: Felícia e os Super-resíduos do Bem

Sessão de cinema ambiental com temática de sustentabilidade, inclusão e criatividade.

Horários: 14h, 15h e 15h30

14h, 15h e 15h30 Inscrição: por ordem de chegada

por ordem de chegada Vagas: 50 pessoas por sessão

50 pessoas por sessão Faixa etária: livre

livre Local: Área de Uso Comum do Jardim Botânico

“Acho que vi uma abelha” – Visita guiada e exposição no Meliponário

Atividade voltada à apresentação da importância ecológica e econômica das espécies de abelhas nativas sem ferrão.

Horário: 13h30 às 16h

13h30 às 16h Faixa etária: livre

livre Local: Área externa do Jardim Botânico

Van Educativa do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) – Exposição de Animais Taxidermizados

Atividade educativa com exposição de animais taxidermizados, voltada à sensibilização do público sobre a atuação do BPAmb na fiscalização e na proteção do meio ambiente.

Horário: 13h30 às 16h

13h30 às 16h Faixa etária: livre

livre Local: Área externa do Jardim Botânico

Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.

SERVIÇO

O que: Programação Férias no Jardim

Quando: dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro de 2026

Onde: Jardim Botânico Benjamin Maranhão – Av. D. Pedro II, Torre, João Pessoa-PB

Quanto: Gratuito

Informações: Instagram @jardimbotanicojp @sudemagovpb | Site sudema.pb.gov.br