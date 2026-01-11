Férias no Jardim oferece atividades educativas e de lazer ambiental aos sábados de janeiro — Governo da Paraíba
O Jardim Botânico Benjamin Maranhão, em João Pessoa, promove durante o mês de janeiro a programação especial Férias no Jardim, com atividades gratuitas voltadas para crianças, jovens e adultos. As ações acontecem sempre aos sábados, a partir deste dia 10, e têm como foco a educação ambiental, o contato com a natureza e a valorização da biodiversidade da Mata Atlântica.
A iniciativa integra oficinas, trilhas guiadas, exposições científicas, visitas orientadas e sessões de cinema ambiental, proporcionando ao público experiências educativas e interativas em um dos principais espaços de conservação ambiental da capital. A programação é conduzida por técnicos e educadores ambientais do Jardim Botânico, além de contar com parcerias institucionais, como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb).
Além das atividades temáticas, o público também poderá participar da doação de mudas, com o limite de uma muda por visitante, realizada em todos os dias de programação, reforçando o compromisso com a preservação ambiental e o estímulo ao plantio de espécies nativas.
Para participar das trilhas, é necessário atender aos requisitos de segurança: utilizar sapatos fechados e calças compridas, além de ser vedada a participação de crianças menores de cinco anos.
PROGRAMAÇÃO – FÉRIAS NO JARDIM | JANEIRO 2026
10 de janeiro (sábado) – Turno da manhã
Oficina: Pequenos Colecionadores – Montagem de exsicatas para conhecer e preservar
Atividade lúdica e educativa sobre coleta, preparo e montagem de exsicatas, com coleta de material vegetal no Jardim Botânico e confecção de prensa didática.
- Horários: 9h e 10h30
- Inscrição: por ordem de chegada
- Vagas: 15 por horário (30 no total)
- Faixa etária: a partir de 7 anos
Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.
17 de janeiro (sábado) – Turno da manhã
Super Trilha – RVS Mata do Buraquinho
Caminhada guiada de aproximadamente 7 km, com duração média de 4 horas, em ambiente natural, exigindo esforço físico moderado e atenção às orientações da equipe.
- Horário: 8h
- Inscrição prévia: via Google Forms (disponível na bio do Instagram do Jardim Botânico em 15/01)
- Vagas: 10
- Faixa etária: a partir de 18 anos
- Obs.: Para participar da atividade, é obrigatório utilizar calça comprida e sapatos fechados; com preferência para calça jeans ou ripstop e tênis ou bota.
Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.
24 de janeiro (sábado) – Turno da manhã
Trilha Temática: “Expedição Científica na RVS Mata do Buraquinho: Descobrindo a Biodiversidade da Paraíba”
Atividade voltada para crianças e adolescentes, com identificação de espécies da biodiversidade paraibana e atividade prática de pintura e desenho.
- Horários: 9h e 10h30
- Inscrição: por ordem de chegada
- Vagas: 15 por horário (30 no total)
- Faixa etária: 7 a 14 anos
Exposição – Casa da Ciência UFPB
Espaço interativo de divulgação científica com laboratórios da UFPB:
- Labtermes – Ciência dos Cupins
- Laboratório de Mamíferos
- Laboratório de Herpetologia
- Herbário Lauro Pires Xavier
- Horário: 9h às 12h
- Local: Área de Uso Comum do Jardim Botânico
Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.
31 de janeiro (sábado) – Turno da tarde
Cine Jardim: Luzes, Câmera, Natureza!
Filme: Felícia e os Super-resíduos do Bem
Sessão de cinema ambiental com temática de sustentabilidade, inclusão e criatividade.
- Horários: 14h, 15h e 15h30
- Inscrição: por ordem de chegada
- Vagas: 50 pessoas por sessão
- Faixa etária: livre
- Local: Área de Uso Comum do Jardim Botânico
“Acho que vi uma abelha” – Visita guiada e exposição no Meliponário
Atividade voltada à apresentação da importância ecológica e econômica das espécies de abelhas nativas sem ferrão.
- Horário: 13h30 às 16h
- Faixa etária: livre
- Local: Área externa do Jardim Botânico
Van Educativa do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) – Exposição de Animais Taxidermizados
Atividade educativa com exposição de animais taxidermizados, voltada à sensibilização do público sobre a atuação do BPAmb na fiscalização e na proteção do meio ambiente.
- Horário: 13h30 às 16h
- Faixa etária: livre
- Local: Área externa do Jardim Botânico
Doação de mudas: de 8h30 às 12h e de 13h30 às 16h.
SERVIÇO
O que: Programação Férias no Jardim
Quando: dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro de 2026
Onde: Jardim Botânico Benjamin Maranhão – Av. D. Pedro II, Torre, João Pessoa-PB
Quanto: Gratuito
Informações: Instagram @jardimbotanicojp @sudemagovpb | Site sudema.pb.gov.br