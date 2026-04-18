NONAGÉSIMO TERCEIRO BOLETIM DE 2021 MANTÉM TRÊS CASOS DE INFECÇÃO PELA COVID EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (Sesad), comunica à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Ao todo, em São José do Seridó, até esta terça-feira (29), foram notificadas 1.400 pessoas.





Em relação ao boletim anterior, o número de casos suspeitos subiu para sete e os confirmados permaneceram em 495. Ao todo são 898 casos descartados. No município, existem apenas três pessoas infectadas pela COVID-19; estas, seguem em tratamento domiciliar e não existe nenhum são-josé-seridoense em situação de internação.





O número de munícipes recuperados é de 490. Existem 17 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a COVID-19.





Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela COVID-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.





VACINAÇÃO





A Sesad realizará nova ação de vacinação contra a Covid-19, nesta sexta-feira (2), entre 07h30 e 10h30, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Desta vez, pessoas com 47 anos ou mais poderão receber a D1 contra a Covid-19.