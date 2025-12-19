confira os times que jogaram na 5ª década do estadual
A década de 1960 no futebol paraibano marcou o início do profissionalismo. E com ele o predomínio dos times de Campina Grande, com maior poder de investimento. O Campinense chegou ao hexacampeonato, até hoje um feito inalcançável no futebol paraibano.
O advento do profissionalismo também fez com que a Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) criasse divisões alternativas. A primeira divisão era chamada de Extra de Profissionais. Havia ainda a segunda divisão (chamada de Campeonato Misto) e até uma terceira (Campeonato Misto da Segunda Divisão). O título, no entanto, só garantia o acesso se o time tivesse condições de se profissionalizar.
Na primeira divisão, tivemos apenas cinco estreantes ao longo da década: Nacional e Esporte, ambos da cidade de Patos; Guarabira, e mais 5 de Agosto e Grêmio Paraibano, de João Pessoa.
Confira os escudos dos estreantes
-
5 de Agosto | Foto: Reprodução
-
Esporte de Patos | Foto: Reprodução
-
Grêmio Paraibano | Foto: Reprodução
-
Guarabira | Foto: Reprodução
-
Nacional de Patos | Foto: Reprodução
Confira abaixo quem disputou o Campeonato Paraibano de 1961 a 1970
1961
1ª divisão
- Auto Esporte (João Pessoa);
- Botafogo (João Pessoa);
- Campinense (Campina Grande);
- Paulistano (Campina Grande);
- Santos (João Pessoa);
- Treze (Campina Grande).
2ª divisão
- 5 de Agosto (João Pessoa);
- Botafogo (Cabedelo);
- Estrela do Mar (João Pessoa);
- Íbis (João Pessoa);
- Red Cross (João Pessoa);
- União (João Pessoa).
3ª divisão
- ABC (João Pessoa);
- Bando Azul (João Pessoa);
- EC Estrela do Mar (Cabedelo);
- Fluminense (João Pessoa);
- Vera Cruz (João Pessoa).
1962
1ª divisão
- Auto Esporte (João Pessoa);
- Botafogo (João Pessoa);
- Campinense (Campina Grande);
- Paulistano (Campina Grande);
- Red Cross (João Pessoa);
- Santos (João Pessoa);
- Treze (Campina Grande);
- União (João Pessoa).
2ª divisão
- 5 de Agosto (João Pessoa);
- ABC (João Pessoa);
- Estrela do Mar (João Pessoa);
- EC Estrela do Mar (Cabedelo);
- Íbis (João Pessoa);
- São Cristóvão (Bayeux);
- Vera Cruz (João Pessoa).
3ª divisão
- Bando Azul (João Pessoa);
- Bonsucesso (João Pessoa);
- Botafogo (Cabedelo);
- Fluminense (João Pessoa);
- Libertador (João Pessoa);
- Portuguesa (João Pessoa);
- Santa Cruz EC (João Pessoa).
1963
1ª divisão
- Botafogo (João Pessoa);
- Campinense (Campina Grande);
- Grêmio Paraibano (João Pessoa);
- Red Cross (João Pessoa);
- Treze (Campina Grande);
- União (João Pessoa).
2ª divisão
- 5 de Agosto (João Pessoa);
- ABC (João Pessoa);
- Bando Azul (João Pessoa);
- Diamante (João Pessoa);
- Estrela do Mar (João Pessoa);
- EC Estrela do Mar (Cabedelo);
- Fluminense (João Pessoa);
- Íbis (João Pessoa);
- São Cristóvão (Bayeux);
- Vera Cruz (João Pessoa)
1964
1ª divisão
- 5 de Agosto (João Pessoa);
- Auto Esporte (João Pessoa);
- Botafogo (João Pessoa);
- Campinense (Campina Grande);
- Guarabira (Guarabira);
- Red Cross (João Pessoa);
- Santos (João Pessoa);
- Treze (Campina Grande);
- União (João Pessoa).
2ª divisão
- ABC (João Pessoa);
- Cimepar (João Pessoa);
- Diamante (João Pessoa);
- Estrela do Mar (João Pessoa);
- Fluminense (João Pessoa);
- Guarany (João Pessoa);
- Íbis (João Pessoa);
- Portuguesa (João Pessoa);
- São Cristóvão (João Pessoa);
- Vera Cruz (João Pessoa).
1965
1ª divisão
- 5 de Agosto (João Pessoa);
- Auto Esporte (João Pessoa);
- Botafogo (João Pessoa);
- Campinense (Campina Grande);
- Esporte (Patos);
- Guarabira (Guarabira);
- Nacional (Patos);
- Santos (João Pessoa);
- Treze (Campina Grande);
- União (João Pessoa).
2ª divisão
- ABC (João Pessoa);
- Bando Azul (João Pessoa);
- Diamante (João Pessoa);
- Estrela do Mar (João Pessoa);
- Ferroviário (João Pessoa);
- Guarany (João Pessoa);
- Íbis (João Pessoa);
- Libertador (João Pessoa);
- Portuguesa (João Pessoa);
- Red Cross (João Pessoa);
- São Cristóvão (João Pessoa);
- Vera Cruz (João Pessoa).
1966
1ª divisão
- Botafogo (João Pessoa);
- Campinense (Campina Grande);
- Esporte (Patos);
- Guarabira (Guarabira);
- Nacional (Patos);
- Santos (João Pessoa);
- Treze (Campina Grande);
- União (João Pessoa).
2ª divisão
- 5 de Agosto (João Pessoa);
- ABC (João Pessoa);
- Bando Azul (João Pessoa);
- Diamante (João Pessoa);
- Estrela do Mar (João Pessoa);
- Guarany (João Pessoa);
- Íbis (João Pessoa);
- Portuguesa (João Pessoa).
1967
1ª divisão
- Botafogo (João Pessoa);
- Campinense (Campina Grande);
- Esporte (Patos);
- Guarabira (Guarabira);
- Nacional (Patos);
- Santos (João Pessoa);
- Treze (Campina Grande);
- União (João Pessoa).
2ª divisão
- 5 de Agosto (João Pessoa);
- Bando Azul (João Pessoa);
- Diamante (João Pessoa);
- DNER (João Pessoa);
- Estrela do Mar (João Pessoa);
- Guarany (João Pessoa);
- Íbis (João Pessoa);
- Portuguesa (João Pessoa).
1968
1ª divisão
- Botafogo (João Pessoa);
- Campinense (Campina Grande);
- Esporte (Patos);
- Guarabira (Guarabira);
- Nacional (Patos);
- Santos (João Pessoa);
- Treze (Campina Grande);
- União (João Pessoa).
2ª divisão
- 5 de Agosto (João Pessoa);
- ABC (João Pessoa);
- Auto Esporte (João Pessoa);
- Bando Azul (João Pessoa);
- Diamante (João Pessoa);
- Estrela do Mar (João Pessoa);
- Guarany (João Pessoa);
- Íbis (João Pessoa);
- Vera Cruz (João Pessoa).
1969
1ª divisão
- Auto Esporte (João Pessoa);
- Botafogo (João Pessoa);
- Campinense (Campina Grande);
- Esporte (Patos);
- Guarabira (Guarabira);
- Santos (João Pessoa);
- Treze (Campina Grande);
- União (João Pessoa).
2ª divisão
- Bando Azul (João Pessoa);
- Diamante (João Pessoa);
- Estrela do Mar (João Pessoa);
- Felipéia (Bayeux);
- Guarany (João Pessoa);
- Íbis (João Pessoa);
- Onze (João Pessoa);
- Portuguesa (João Pessoa);
- Vera Cruz (João Pessoa).
1970
1ª divisão
- Auto Esporte (João Pessoa);
- Botafogo (João Pessoa);
- Esporte (Patos);
- Nacional (Patos);
- Santos (João Pessoa);
- União (João Pessoa).
Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba