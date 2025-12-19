A década de 1960 no futebol paraibano marcou o início do profissionalismo. E com ele o predomínio dos times de Campina Grande, com maior poder de investimento. O Campinense chegou ao hexacampeonato, até hoje um feito inalcançável no futebol paraibano.

Campeonato Paraibano (1961-1970): confira os times que jogaram na 5ª década do estadual. Arte/Cisco Nobre

O advento do profissionalismo também fez com que a Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) criasse divisões alternativas. A primeira divisão era chamada de Extra de Profissionais. Havia ainda a segunda divisão (chamada de Campeonato Misto) e até uma terceira (Campeonato Misto da Segunda Divisão). O título, no entanto, só garantia o acesso se o time tivesse condições de se profissionalizar.

Na primeira divisão, tivemos apenas cinco estreantes ao longo da década: Nacional e Esporte, ambos da cidade de Patos; Guarabira, e mais 5 de Agosto e Grêmio Paraibano, de João Pessoa.

Confira os escudos dos estreantes

5 de Agosto | Foto: Reprodução

Esporte de Patos | Foto: Reprodução

Grêmio Paraibano | Foto: Reprodução

Guarabira | Foto: Reprodução

Nacional de Patos | Foto: Reprodução

Confira abaixo quem disputou o Campeonato Paraibano de 1961 a 1970

1961

1ª divisão

Auto Esporte (João Pessoa);

Botafogo (João Pessoa);

Campinense (Campina Grande);

Paulistano (Campina Grande);

Santos (João Pessoa);

Treze (Campina Grande).

2ª divisão

5 de Agosto (João Pessoa);

Botafogo (Cabedelo);

Estrela do Mar (João Pessoa);

Íbis (João Pessoa);

Red Cross (João Pessoa);

União (João Pessoa).

3ª divisão

ABC (João Pessoa);

Bando Azul (João Pessoa);

EC Estrela do Mar (Cabedelo);

Fluminense (João Pessoa);

Vera Cruz (João Pessoa).

1962

1ª divisão

Auto Esporte (João Pessoa);

Botafogo (João Pessoa);

Campinense (Campina Grande);

Paulistano (Campina Grande);

Red Cross (João Pessoa);

Santos (João Pessoa);

Treze (Campina Grande);

União (João Pessoa).

2ª divisão

5 de Agosto (João Pessoa);

ABC (João Pessoa);

Estrela do Mar (João Pessoa);

EC Estrela do Mar (Cabedelo);

Íbis (João Pessoa);

São Cristóvão (Bayeux);

Vera Cruz (João Pessoa).

3ª divisão

Bando Azul (João Pessoa);

Bonsucesso (João Pessoa);

Botafogo (Cabedelo);

Fluminense (João Pessoa);

Libertador (João Pessoa);

Portuguesa (João Pessoa);

Santa Cruz EC (João Pessoa).

1963

1ª divisão

Botafogo (João Pessoa);

Campinense (Campina Grande);

Grêmio Paraibano (João Pessoa);

Red Cross (João Pessoa);

Treze (Campina Grande);

União (João Pessoa).

2ª divisão

5 de Agosto (João Pessoa);

ABC (João Pessoa);

Bando Azul (João Pessoa);

Diamante (João Pessoa);

Estrela do Mar (João Pessoa);

EC Estrela do Mar (Cabedelo);

Fluminense (João Pessoa);

Íbis (João Pessoa);

São Cristóvão (Bayeux);

Vera Cruz (João Pessoa)

1964

1ª divisão

5 de Agosto (João Pessoa);

Auto Esporte (João Pessoa);

Botafogo (João Pessoa);

Campinense (Campina Grande);

Guarabira (Guarabira);

Red Cross (João Pessoa);

Santos (João Pessoa);

Treze (Campina Grande);

União (João Pessoa).

2ª divisão

ABC (João Pessoa);

Cimepar (João Pessoa);

Diamante (João Pessoa);

Estrela do Mar (João Pessoa);

Fluminense (João Pessoa);

Guarany (João Pessoa);

Íbis (João Pessoa);

Portuguesa (João Pessoa);

São Cristóvão (João Pessoa);

Vera Cruz (João Pessoa).

1965

1ª divisão

5 de Agosto (João Pessoa);

Auto Esporte (João Pessoa);

Botafogo (João Pessoa);

Campinense (Campina Grande);

Esporte (Patos);

Guarabira (Guarabira);

Nacional (Patos);

Santos (João Pessoa);

Treze (Campina Grande);

União (João Pessoa).

2ª divisão

ABC (João Pessoa);

Bando Azul (João Pessoa);

Diamante (João Pessoa);

Estrela do Mar (João Pessoa);

Ferroviário (João Pessoa);

Guarany (João Pessoa);

Íbis (João Pessoa);

Libertador (João Pessoa);

Portuguesa (João Pessoa);

Red Cross (João Pessoa);

São Cristóvão (João Pessoa);

Vera Cruz (João Pessoa).

1966

1ª divisão

Botafogo (João Pessoa);

Campinense (Campina Grande);

Esporte (Patos);

Guarabira (Guarabira);

Nacional (Patos);

Santos (João Pessoa);

Treze (Campina Grande);

União (João Pessoa).

2ª divisão

5 de Agosto (João Pessoa);

ABC (João Pessoa);

Bando Azul (João Pessoa);

Diamante (João Pessoa);

Estrela do Mar (João Pessoa);

Guarany (João Pessoa);

Íbis (João Pessoa);

Portuguesa (João Pessoa).

1967

1ª divisão

Botafogo (João Pessoa);

Campinense (Campina Grande);

Esporte (Patos);

Guarabira (Guarabira);

Nacional (Patos);

Santos (João Pessoa);

Treze (Campina Grande);

União (João Pessoa).

2ª divisão

5 de Agosto (João Pessoa);

Bando Azul (João Pessoa);

Diamante (João Pessoa);

DNER (João Pessoa);

Estrela do Mar (João Pessoa);

Guarany (João Pessoa);

Íbis (João Pessoa);

Portuguesa (João Pessoa).

1968

1ª divisão

Botafogo (João Pessoa);

Campinense (Campina Grande);

Esporte (Patos);

Guarabira (Guarabira);

Nacional (Patos);

Santos (João Pessoa);

Treze (Campina Grande);

União (João Pessoa).

2ª divisão

5 de Agosto (João Pessoa);

ABC (João Pessoa);

Auto Esporte (João Pessoa);

Bando Azul (João Pessoa);

Diamante (João Pessoa);

Estrela do Mar (João Pessoa);

Guarany (João Pessoa);

Íbis (João Pessoa);

Vera Cruz (João Pessoa).

1969

1ª divisão

Auto Esporte (João Pessoa);

Botafogo (João Pessoa);

Campinense (Campina Grande);

Esporte (Patos);

Guarabira (Guarabira);

Santos (João Pessoa);

Treze (Campina Grande);

União (João Pessoa).

2ª divisão

Bando Azul (João Pessoa);

Diamante (João Pessoa);

Estrela do Mar (João Pessoa);

Felipéia (Bayeux);

Guarany (João Pessoa);

Íbis (João Pessoa);

Onze (João Pessoa);

Portuguesa (João Pessoa);

Vera Cruz (João Pessoa).

1970

1ª divisão

Auto Esporte (João Pessoa);

Botafogo (João Pessoa);

Esporte (Patos);

Nacional (Patos);

Santos (João Pessoa);

União (João Pessoa).

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba