confira os times que jogaram na 5ª década do estadual

A década de 1960 no futebol paraibano marcou o início do profissionalismo. E com ele o predomínio dos times de Campina Grande, com maior poder de investimento. O Campinense chegou ao hexacampeonato, até hoje um feito inalcançável no futebol paraibano.

Campeonato Paraibano (1961-1970): confira os times que jogaram na 5ª década do estadual. Arte/Cisco Nobre

O advento do profissionalismo também fez com que a Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) criasse divisões alternativas. A primeira divisão era chamada de Extra de Profissionais. Havia ainda a segunda divisão (chamada de Campeonato Misto) e até uma terceira (Campeonato Misto da Segunda Divisão). O título, no entanto, só garantia o acesso se o time tivesse condições de se profissionalizar.

Na primeira divisão, tivemos apenas cinco estreantes ao longo da década: Nacional e Esporte, ambos da cidade de Patos; Guarabira, e mais 5 de Agosto e Grêmio Paraibano, de João Pessoa.

Confira os escudos dos estreantes

  • 5 de Agosto | Foto: Reprodução
  • Esporte de Patos | Foto: Reprodução
  • Grêmio Paraibano | Foto: Reprodução
  • Guarabira | Foto: Reprodução
  • Nacional de Patos | Foto: Reprodução

Confira abaixo quem disputou o Campeonato Paraibano de 1961 a 1970

1961

1ª divisão

  • Auto Esporte (João Pessoa);
  • Botafogo (João Pessoa);
  • Campinense (Campina Grande);
  • Paulistano (Campina Grande);
  • Santos (João Pessoa);
  • Treze (Campina Grande).

2ª divisão

  • 5 de Agosto (João Pessoa);
  • Botafogo (Cabedelo);
  • Estrela do Mar (João Pessoa);
  • Íbis (João Pessoa);
  • Red Cross (João Pessoa);
  • União (João Pessoa).

3ª divisão

  • ABC (João Pessoa);
  • Bando Azul (João Pessoa);
  • EC Estrela do Mar (Cabedelo);
  • Fluminense (João Pessoa);
  • Vera Cruz (João Pessoa).

1962

1ª divisão

  • Auto Esporte (João Pessoa);
  • Botafogo (João Pessoa);
  • Campinense (Campina Grande);
  • Paulistano (Campina Grande);
  • Red Cross (João Pessoa);
  • Santos (João Pessoa);
  • Treze (Campina Grande);
  • União (João Pessoa).

2ª divisão

  • 5 de Agosto (João Pessoa);
  • ABC (João Pessoa);
  • Estrela do Mar (João Pessoa);
  • EC Estrela do Mar (Cabedelo);
  • Íbis (João Pessoa);
  • São Cristóvão (Bayeux);
  • Vera Cruz (João Pessoa).

3ª divisão

  • Bando Azul (João Pessoa);
  • Bonsucesso (João Pessoa);
  • Botafogo (Cabedelo);
  • Fluminense (João Pessoa);
  • Libertador (João Pessoa);
  • Portuguesa (João Pessoa);
  • Santa Cruz EC (João Pessoa).

1963

1ª divisão

  • Botafogo (João Pessoa);
  • Campinense (Campina Grande);
  • Grêmio Paraibano (João Pessoa);
  • Red Cross (João Pessoa);
  • Treze (Campina Grande);
  • União (João Pessoa).

2ª divisão

  • 5 de Agosto (João Pessoa);
  • ABC (João Pessoa);
  • Bando Azul (João Pessoa);
  • Diamante (João Pessoa);
  • Estrela do Mar (João Pessoa);
  • EC Estrela do Mar (Cabedelo);
  • Fluminense (João Pessoa);
  • Íbis (João Pessoa);
  • São Cristóvão (Bayeux);
  • Vera Cruz (João Pessoa)

1964

1ª divisão

  • 5 de Agosto (João Pessoa);
  • Auto Esporte (João Pessoa);
  • Botafogo (João Pessoa);
  • Campinense (Campina Grande);
  • Guarabira (Guarabira);
  • Red Cross (João Pessoa);
  • Santos (João Pessoa);
  • Treze (Campina Grande);
  • União (João Pessoa).

2ª divisão

  • ABC (João Pessoa);
  • Cimepar (João Pessoa);
  • Diamante (João Pessoa);
  • Estrela do Mar (João Pessoa);
  • Fluminense (João Pessoa);
  • Guarany (João Pessoa);
  • Íbis (João Pessoa);
  • Portuguesa (João Pessoa);
  • São Cristóvão (João Pessoa);
  • Vera Cruz (João Pessoa).

1965

1ª divisão

  • 5 de Agosto (João Pessoa);
  • Auto Esporte (João Pessoa);
  • Botafogo (João Pessoa);
  • Campinense (Campina Grande);
  • Esporte (Patos);
  • Guarabira (Guarabira);
  • Nacional (Patos);
  • Santos (João Pessoa);
  • Treze (Campina Grande);
  • União (João Pessoa).

2ª divisão

  • ABC (João Pessoa);
  • Bando Azul (João Pessoa);
  • Diamante (João Pessoa);
  • Estrela do Mar (João Pessoa);
  • Ferroviário (João Pessoa);
  • Guarany (João Pessoa);
  • Íbis (João Pessoa);
  • Libertador (João Pessoa);
  • Portuguesa (João Pessoa);
  • Red Cross (João Pessoa);
  • São Cristóvão (João Pessoa);
  • Vera Cruz (João Pessoa).

1966

1ª divisão

  • Botafogo (João Pessoa);
  • Campinense (Campina Grande);
  • Esporte (Patos);
  • Guarabira (Guarabira);
  • Nacional (Patos);
  • Santos (João Pessoa);
  • Treze (Campina Grande);
  • União (João Pessoa).

2ª divisão

  • 5 de Agosto (João Pessoa);
  • ABC (João Pessoa);
  • Bando Azul (João Pessoa);
  • Diamante (João Pessoa);
  • Estrela do Mar (João Pessoa);
  • Guarany (João Pessoa);
  • Íbis (João Pessoa);
  • Portuguesa (João Pessoa).

1967

1ª divisão

  • Botafogo (João Pessoa);
  • Campinense (Campina Grande);
  • Esporte (Patos);
  • Guarabira (Guarabira);
  • Nacional (Patos);
  • Santos (João Pessoa);
  • Treze (Campina Grande);
  • União (João Pessoa).

2ª divisão

  • 5 de Agosto (João Pessoa);
  • Bando Azul (João Pessoa);
  • Diamante (João Pessoa);
  • DNER (João Pessoa);
  • Estrela do Mar (João Pessoa);
  • Guarany (João Pessoa);
  • Íbis (João Pessoa);
  • Portuguesa (João Pessoa).

1968

1ª divisão

  • Botafogo (João Pessoa);
  • Campinense (Campina Grande);
  • Esporte (Patos);
  • Guarabira (Guarabira);
  • Nacional (Patos);
  • Santos (João Pessoa);
  • Treze (Campina Grande);
  • União (João Pessoa).

2ª divisão

  • 5 de Agosto (João Pessoa);
  • ABC (João Pessoa);
  • Auto Esporte (João Pessoa);
  • Bando Azul (João Pessoa);
  • Diamante (João Pessoa);
  • Estrela do Mar (João Pessoa);
  • Guarany (João Pessoa);
  • Íbis (João Pessoa);
  • Vera Cruz (João Pessoa).

1969

1ª divisão

  • Auto Esporte (João Pessoa);
  • Botafogo (João Pessoa);
  • Campinense (Campina Grande);
  • Esporte (Patos);
  • Guarabira (Guarabira);
  • Santos (João Pessoa);
  • Treze (Campina Grande);
  • União (João Pessoa).

2ª divisão

  • Bando Azul (João Pessoa);
  • Diamante (João Pessoa);
  • Estrela do Mar (João Pessoa);
  • Felipéia (Bayeux);
  • Guarany (João Pessoa);
  • Íbis (João Pessoa);
  • Onze (João Pessoa);
  • Portuguesa (João Pessoa);
  • Vera Cruz (João Pessoa).

1970

1ª divisão

  • Auto Esporte (João Pessoa);
  • Botafogo (João Pessoa);
  • Esporte (Patos);
  • Nacional (Patos);
  • Santos (João Pessoa);
  • União (João Pessoa).

