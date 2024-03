Veneziano sugere que presidente troque Corinthians pelo Treze

Hoje pela manhã o presidente Lula (PT) anunciou a construção de mais 100 Institutos Federais de Ciência e Educação (IFs) no país, sendo três deles na Paraíba: em Queimadas, Mamanguape e Sapé.

Nas redes sociais o petista publicou várias fotos do evento. Entre elas, uma inusitada, em um momento de descontração ao lado do senador paraibano Veneziano Vital (MDB). Na imagem Lula mostra as meias do Corinthians que usava, naquele instante, ao paraibano.

Trezeano de carteirinha, Veneziano apresentou uma sugestão ao presidente. Trocá-las por um par de meias do Treze, de Campina Grande.

“Disse a ele que iria enviar um par de meias do Galo”, confidenciou Veneziano ao Blog.

A substituição, considerando a afinidade do petista com o Corinthians, é bem difícil de acontecer. Mas o escudo das meias é o menos importante.

Se as obras dos novos IFs saírem do papel, elas sim! Serão um grande avanço.