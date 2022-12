Campinense derrota o Íbis por 1 a 0 em amistoso em Campina Grande

Compartilhe















O Campinense entrou em campo na tarde desta quarta-feira para o seu segundo amistoso de pré-temporada visando as competições que terá pela frente em 2023. O adversário foi o Íbis, do Pernambuco. Ao término da partida, melhor para a Raposa, que venceu o Pássaro Preto pelo placar de 1 a 0. O gol da equipe paraibana foi marcado por Daniel Passira.

Esse foi o segundo amistoso do Campinense na pré-temporada. O técnico Flávio Araújo colocou em campo os melhores jogadores que tinha à disposição. A única diferença em relação ao time que enfrentou o Potyguar na última semana foi Cesinha no lugar de Anicete.

O comandante Rubro-Negro mandou a campo o seguinte time titular: Samuel Pires; Railan, Wendell, Anderson Alagoano e Weslley; Rogério, Thalisson, Marcelinho e Dieguinho; Cesinha e Daniel Passira.

O Campinense agora se prepara já para o amistoso do próximo sábado, contra o Caruaru City, às 10h, no Amigão. Esse será o último compromisso da Raposa antes da estreia no Campeonato Paraibano de 2023.

Reinaldo Carlos Navarro disse: 28 de dezembro de 2022 às 18:41 Tem jogador melhor no banco, já começou a panelinha. Responder

