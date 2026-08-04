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Milanez Neto oficializa rompimento com Veneziano e declara apoio à chapa completa de Lucas

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arquivo pessoal/Instagram

O vereador de João Pessoa, Milanez Neto (MDB), oficializou nesta quinta-feira (30) o rompimento político com o senador e presidente estadual do partido, Veneziano Vital do Rêgo (MDB). O anúncio foi feito durante evento promovido pelo próprio parlamentar em uma casa de festas da cidade.

Com a decisão, Milanez selou o desembarque do projeto do MDB, que tem o ex-prefeito Cícero Lucena (MDB) como pré-candidato ao Governo do Estado, e anunciou apoio integral à chapa governista.

Assim, o vereador deve votar na reeleição do governador Lucas Ribeiro (PP) e nas duas candidaturas ao Senado da base aliada, composta pelo ex-governador João Azevêdo (PSB) e pelo ex-prefeito de Patos, Nabor Wanderley (Republicanos).

Crise de bastidor e desgaste anunciado

O desgaste de Milanez Neto com a direção estadual do MDB arrastava-se há meses, tendo como divisor de águas a filiação de Cícero Lucena à legenda. Líder da oposição a Cícero na Câmara Municipal de João Pessoa, Milanez apontou a impossibilidade política de marchar ao lado do antigo rival.

O vereador já havia antecipado o apoio a João Azevêdo para uma das vagas no Senado, mas o mistério pairava sobre quem seria o dono do seu segundo voto para a Casa Alta. Ao fechar com Nabor Wanderley e descartar a candidatura do correligionário Veneziano, Milanez completa a transição para o palanque governista e encerra de vez qualquer ponte com o comando do MDB na Paraíba.

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