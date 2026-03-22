mais de 100 vagas são abertas para jovens e adultos, em Campina Grande

Cursos gratuitos do Sesc abrem mais de 100 vagas, em Campina Grande. Sesc-PB

Os cursos gratuitos do Sesc abriram mais de 100 vagas para jovens e adultos, em Campina Grande. As oportunidades são nas modalidades presencial e à distância, voltadas ao público que precisa concluir o ensino fundamental ou médio e ainda para quem deseja obter uma qualificação profissional.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com a diretora escolar que faz parte da organização dos cursos gratuitos do Sesc, Rosilane Chaves, a prioridade é para as inscrições realizadas de forma presencial, mas o candidato também pode se inscrever por meio do site da instituição.

Inscrição em cursos gratuitos do Sesc

Para quem deseja se inscrever presencialmente nos cursos gratuitos do Sesc, é necessário comparecer à unidade do Sesc no Centro de Campina Grande e realizar sua inscrição das 9h até as 11h, ou das 13h até as 17h30. As inscrições vão até o dia 28 de janeiro ou enquanto sobrarem vagas.

➡ Clique aqui para se inscrever pelo site

Duração dos cursos gratuitos do Sesc

A duração dos cursos gratuitos do Sesc variam de acordo com a modalidade e o nível de educação. A duração para a conclusão do ensino fundamental é de um ano, enquanto a conclusão do ensino médio leva dois anos.

Qualificação profissional dos cursos gratuitos do Sesc

As opções de qualificação profissional para os cursos gratuitos do Sesc contam com 30 vagas, 15 para as áreas de marketing e 15 para a área de produção cultural.

Rosilane afirma que, caso os alunos não tenham como acessar às aulas online, pode utilizar o laboratório de informática do Sesc para concluir a formação.

“Nós temos uma laboratório de informática com computadores que dá acesso para que o aluno venha e realize suas atividades. No nosso formato de ensino à distância, temos alguns encontros presenciais que acontecem às segundas, das 18h30 até as 22h”, explicou.