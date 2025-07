Com incertezas na base, PSDB vira opção para Cícero Lucena

Cícero Lucena toma posse para novo mandato. Divulgação

Com incertezas políticas na base aliada, o prefeito Cícero Lucena (PP) pode voltar ao seu antigo ninho: o PSDB. Fontes ligadas ao partido e ao gestor confirmaram, nesta quinta-feira (17), a ocorrência de diálogos visando o projeto político do prefeito, que vem pavimentando o caminho para uma candidatura ao Governo do Estado.

Aliados do prefeito têm dito que, com o nome em alta nas avaliações internas, a pré-candidatura dele chegou a um estado quase ‘irrevogável’ de viabilidade eleitoral. Por isso, caso não tenha espaço dentro Progressistas, seu atual partido, o caminho natural é a migração para outra legenda, sendo o PSDB uma opção viável.

Uma fonte ligada diretamente ao prefeito disse à CBN, de forma reservada e com conhecimento de causa, que Cícero ‘dificilmente voltaria atrás’ no seu projeto. Por isso o diálogo com outros partidos, incluindo o PSDB.

No campo do PSDB, não há disfarce. O presidente municipal do partido, Luiz Neto, disse à CBN, nesta quinta, o que outros atores tucanos e de parte do bloco da oposição já dizem nos bastidores. “O partido está de portas abertas”, afirmou.

Mas não só o PSDB está entre as opções do prefeito Cícero Lucena. O PDT, legenda com a qual Cícero já tem boa relação, é um caminho viável. O presidente nacional, Carlos Lupi, já deu inúmeros sinais de simpatia ao gestor. No fim do ano passado, disse à CBN que uma possível filiação só dependeria do próprio pefeito.

Com o debate eleitoral de 2026 tão antecipado, há um fato no meio de tudo isso: Cícero Lucena está na base, flertando com a oposição, segundo dizem aliados seus. Decisão sobre mudança de partido, no entanto, só viria a ocorrer com a definição dentro do grupo governista.

Em meio a essa constatação fática, ontem, caciques da base governista se reuniram em Brasília, incluindo Cícero. Mas ausência de dois nomes que deveriam ser protagonistas na sucessão demonstraram um descompasso no grupo.