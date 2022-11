Meio ambiente e cultura

Funjope realiza ‘Encontro com o Autor’ durante lançamento de livro infantil nesta sexta-feira

10/11/2022 | 08:00 | 14

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), por meio da sua Divisão de Literatura, promove, nesta sexta-feira (11), o ‘Encontro com o Autor’. A primeira experiência é com a escritora paraibana Izabel Cristina da Silva, radicada no Amazonas desde os 9 anos. Ela está na Paraíba para lançar, no estado, o livro ‘O Boto da Amazônia’.

O evento é em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) e inclui um encontro da autora com cerca de 60 alunos e professores da rede municipal, que irão participar de um bate-papo com a autora. Será na Livraria do Luiz, que fica na Galeria Augusto dos Anjos, Centro de João Pessoa, a partir das 8h30.

“Reafirmamos esse princípio que estamos estabelecendo na Funjope de estar sempre promovendo um lado pedagógico e educativo para formação de público e de leitores novos. Esse momento da escritora com os professores e alunos tem esse valor, essa importância”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

“A obra de literatura infantil é uma forma de sensibilizar sobre a educação ambiental a partir da infância, mostrando a importância dos rios e das matas, promovendo o patrimônio natural do Rio Madeira e dos rios da Amazônia, garantindo qualidade de vida às futuras gerações e a biodiversidade preservada”, complementou o gestor.

A obra foi lançada em diversos locais, como na Bienal do Livro, em 2019, no Rio de Janeiro; pela Câmara Brasileira de Cultura Academia de Ciências e Artes de São Paulo; também em Porto Velho e em vários municípios de Rondônia, além de Novo Airão, Terra dos Botos, em Manaus. Foi lançado também na 92ª Feira de Livros de Lisboa, pela Rede Sem Fronteiras.

Em Fagundes, terra natal da autora, o lançamento aconteceu na Escola Municipal Sebastião Taveira de Macedo, na comunidade rural Laranjeiras, com 70 alunos. “E ainda levamos o boto cor de rosa para as crianças conhecerem melhor sobre a importância da preservação dos botos e do maior bioma do mundo, a Amazônia”, diz.

“A minha história causa impacto, pois eu saí muito jovem de casa para a Amazônia. Após 32 anos, estou voltando para lançar a minha obra para as crianças, contribuindo para a Educação e para incentivar a leitura e a educação ambiental para as futuras gerações”, completa.

Encontro com o Autor

Lançamento: literatura infantil ‘O Boto da Amazônia’

Autora: Izabel Cristina da Silva

Data: 11 de novembro (sexta-feira)

Horário: das 8h30 às 10h

Local: Livraria do Luiz – Galeria Augusto dos Anjos, Praça 1817, nº 88 – Centro, João Pessoa.