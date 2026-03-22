Hospital de Trauma de João Pessoa realiza mais de 720 atendimentos no fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade do Governo da Paraíba em João Pessoa, registrou 724 atendimentos durante o fim de semana. Nesse período, a unidade de saúde realizou 53 procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade, com 23 de emergência e 30 eletivas.

Desse total, 234 foram considerados casos graves ou gravíssimos. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da 0h da sexta-feira (12) até as 23h59 desse domingo (14).

Durante o fim de semana, as ocorrências envolvendo acidentes de moto lideraram as entradas da emergência com 116 casos, seguidas por quedas (114). Outros casos registrados na unidade de saúde foram corpo estranho (71), trauma (20), arma de fogo (15), agressão física (11), queimadura (10), acidente de bicicleta (nove), atropelamento (sete) e acidente de automóvel (seis). Os casos clínicos em destaque foram Acidente Vascular Cerebral (32) e Acidente Vascular (19).

A faixa etária dos 19 aos 59 anos foi responsável pela maioria das entradas na instituição com 466 pacientes, seguida por pessoas com mais de 60 anos (154), crianças de 0 a 12 anos (67) e de 13 a 18 com 37 casos.

O bairro de Mangabeira lidera os atendimentos com 47 entradas, seguido por Valentina (28), Gramame (22), Manaíra (17) e Mandacaru (15). Já em relação aos municípios, Santa Rita lidera com 51 casos. Na sequência, estão Bayeux (36), Cabedelo (20), Guarabira (16) e Conde (14).