PROGRAMA “SAÚDE DO TRABALHADOR” RETOMA ATIVIDADES EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAD) de São José do Seridó o programa “Saúde do Trabalhador” retomou suas atividades, na última segunda-feira (16), no Ginásio Poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros.


“O Programa tem o objetivo de atender os trabalhadores das oficinas de costura, comerciantes, comerciários e outros são-josé-seridoenses que ficam impossibilitados de comparecer aos atendimentos diurnos”, frisou a titular da SESAD, Nara Regina.


Ainda de acordo com a secretária municipal de saúde, os atendimentos ocorrerão todas as quintas-feiras, entre 17h30 e 20h, na Unidade Básica de Saúde Maria Fausta.


“Semanalmente serão disponibilizadas 10 fichas para médico, 10 fichas para enfermeira e cinco fichas para dentista”, pontuou Nara Regina.

