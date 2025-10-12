Avó de menino de 2 anos que desapareceu no Paraná revela a verdade; “Alguém levou ele”

Por MRNews



Avó de menino de 2 anos que desapareceu no Paraná se manifesta: “Alguém levou ele”

O desaparecimento do pequeno Arthur da Rosa Carneiro, de 2 anos, em Tibagi, no Paraná, continua mobilizando forças de segurança, familiares e voluntários desde a manhã de quinta-feira (9). Em meio à angústia, a avó do menino concedeu uma entrevista à Ric RECORD e afirmou acreditar que o neto não se perdeu na mata, mas que pode ter sido levado por alguém.

A mulher, que preferiu não mostrar o rosto, contou que essa não foi a primeira vez que o garoto saiu de casa sozinho. “Ele já tinha se perdido uma vez, mas a gente encontrou ele logo depois. Dessa vez, é diferente. Alguém levou ele”, desabafou, emocionada.

Mamadeira encontrada reforça mistério

As equipes de busca encontraram uma mamadeira pertencente a Arthur às margens do rio Tibagi, que corta a cidade. O objeto foi achado a cerca de 500 metros da casa da família, e desde então, as buscas se intensificaram na região.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar trabalham em conjunto utilizando drones, cães farejadores, mergulhadores e equipamentos de visão térmica. O Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), de Curitiba, também foi acionado para reforçar as ações de resgate.

De acordo com os bombeiros, o terreno de mata fechada e as fortes correntezas do rio têm dificultado os trabalhos, mas as equipes continuam atuando sem interrupções, inclusive durante a noite.

Polícia investiga e aciona o Sicride

A Polícia Civil informou que o caso está sendo acompanhado pelo Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride). As autoridades estão analisando imagens de câmeras de segurança e colhendo depoimentos de familiares, vizinhos e moradores da região para tentar reconstruir os passos do menino antes do desaparecimento.

Todas as hipóteses seguem sendo consideradas — desde um possível acidente nas proximidades do rio até a possibilidade de sequestro. A Polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro da criança seja comunicada pelos telefones 197, 181 ou 190.

Mobilização em Tibagi

A comoção na cidade de Tibagi é crescente. Moradores têm se reunido diariamente para auxiliar nas buscas, levando mantimentos, lanternas e até cães próprios para ajudar nas trilhas. Segundo relatos locais, toda a comunidade se uniu para encontrar o menino e confortar a jovem mãe de 15 anos, que vive momentos de desespero desde o desaparecimento.

As equipes de resgate continuam firmes no trabalho, com a esperança de trazer Arthur de volta para casa. Enquanto isso, a família segue em oração, acreditando que o menino ainda possa ser encontrado com vida e em segurança.

Chega notícia sobre busca por menino de 2 anos que desapareceu no Paraná

As buscas pelo pequeno Arthur da Rosa Carneiro, de apenas 2 anos, continuam mobilizando equipes de segurança e dezenas de voluntários em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O desaparecimento aconteceu na manhã de quinta-feira (9), quando o menino sumiu de casa. Horas depois, sua mamadeira foi encontrada às margens de um rio, a cerca de 500 metros da residência da família, o que levantou grande preocupação sobre o paradeiro da criança.

De acordo com a Polícia Militar, a operação de resgate é ampla e envolve Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Civil, Polícia Científica e voluntários locais. Além do apoio humano, a operação conta com cães farejadores, drones com câmeras térmicas e mergulhadores especializados. A PM informou que todas as forças permanecem mobilizadas e que o trabalho seguirá sem interrupções até que novas pistas sejam encontradas.

Terreno difícil e buscas intensas

Na sexta-feira (10), mergulhadores do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), de Curitiba, realizaram uma varredura detalhada ao longo do rio, cobrindo cerca de 300 metros em cada margem. No entanto, nenhum novo vestígio do menino foi identificado. O terreno da região, que é de mata fechada e com declives, tem dificultado o avanço das equipes, exigindo que o trabalho seja feito de forma minuciosa e segura.

Além das buscas na água, equipes terrestres e drones percorrem a área ao redor da casa e do rio. Helicópteros também têm auxiliado na varredura aérea, principalmente nas partes de difícil acesso.

Família e comunidade em desespero

A família de Arthur relatou à RPC que percebeu o desaparecimento poucos minutos após o menino não ser mais visto dentro de casa. Vizinhos rapidamente se uniram em uma força-tarefa improvisada, iniciando as buscas antes mesmo da chegada das autoridades.

A Polícia Civil informou que analisa imagens de câmeras de segurança da região, buscando identificar qualquer movimentação suspeita que possa esclarecer o que aconteceu. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada — incluindo o risco de afogamento ou o possível envolvimento de terceiros.

Sistema Amber Alert é acionado

O desaparecimento de Arthur foi incluído no sistema Amber Alert, que emite alertas de emergência sobre desaparecimento de crianças em redes sociais e dispositivos móveis em um raio de até 160 quilômetros. O sistema busca ampliar o alcance das informações e aumentar as chances de localizar a criança com rapidez.

As autoridades reforçam o pedido para que qualquer informação que possa ajudar nas buscas seja comunicada imediatamente pelos telefones 197 (Polícia Civil), 181 (Disque Denúncia) ou 190 (Polícia Militar).

O caso tem comovido o Paraná e mobilizado milhares de pessoas nas redes sociais. A cada nova atualização, cresce a esperança de que o menino Arthur possa ser encontrado com vida e em segurança.

Renato Aragão se emociona aos 88 anos ao assistir filme sobre Mussum: “Ele trouxe alegria a todos”

O eterno Didi Mocó, Renato Aragão, viveu um momento de pura emoção recentemente ao assistir ao filme “Mussum, o filmis”, longa que homenageia seu grande amigo e colega de humor Antônio Carlos Bernardes Gomes, o inesquecível Mussum. Aos 88 anos de idade, o humorista, que marcou gerações com Os Trapalhões, não conteve as lágrimas ao ver a história do parceiro retratada nas telonas.

Um reencontro com o passado

Renato Aragão compareceu à estreia do filme e, segundo relatos, ficou profundamente tocado com a atuação de Ailton Graça, que deu vida a Mussum de forma comovente e fiel. Ao deixar o cinema, o humorista declarou emocionado:

“Estou imensamente feliz com tudo o que ele fez para todos, com a alegria que ele trouxe a todos.”

As palavras de Renato refletem o laço de amizade e respeito que uniu os integrantes de Os Trapalhões, grupo que marcou a história da televisão brasileira nas décadas de 1970 a 1990.

O legado de Mussum e a emoção de Didi

Mussum, nascido em 1941, no bairro Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, foi um dos pilares do humor nacional. Com seu jeito único de falar, suas expressões marcantes e sua alegria contagiante, ele conquistou o público e se tornou um ícone da cultura popular brasileira. Sua morte, em 1994, deixou uma lacuna irreparável no humor do país.

Para Renato Aragão, ver o amigo sendo homenageado no cinema é reviver uma história de cumplicidade, risadas e saudade. “Os Trapalhões” foram mais do que um grupo de comediantes: foram uma verdadeira família artística, que atravessou gerações e se manteve viva no coração dos brasileiros.

Um símbolo de gratidão e amizade

Mesmo com o passar dos anos, Renato Aragão segue ativo nas redes sociais, compartilhando mensagens de carinho, fé e humor com seus milhões de seguidores. Ele é casado com Lílian Aragão, com quem vive há décadas, e costuma dividir momentos de alegria e reflexão ao lado da esposa.

O comediante, que nunca perdeu o brilho do olhar nem o senso de humor, mostrou mais uma vez que por trás do personagem Didi existe um homem sensível e grato pela trajetória que construiu. Sua emoção ao assistir ao filme sobre Mussum é também a emoção de todo o público que cresceu rindo com o quarteto formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias — e que hoje, com saudade, celebra a memória de um dos maiores artistas do país.

Filho mais velho de Renato Aragão faz emocionante relato sobre a vida em família

Renato Aragão, imortalizado como o eterno Didi Mocó, recebeu uma emocionante homenagem na TV Globo logo após completar 90 anos. Entre os momentos mais marcantes do tributo, esteve o relato de Paulo Aragão, seu filho mais velho, que abriu o coração ao compartilhar memórias sobre o convívio familiar e os desafios enfrentados com a fama do pai.

Um homem diferente longe dos palcos

De acordo com Paulo, o público conheceu Renato Aragão como um dos maiores humoristas do Brasil, mas dentro de casa a personalidade era bem diferente. “Muitos humoristas são pessoas muito sérias, e o meu pai também era assim. Ele se soltava apenas em família”, revelou o primogênito, destacando o lado reservado do artista, em contraste com o carismático Didi das telas.

A relação com o humor, segundo Paulo, vinha de família. Dona Dinorá, mãe de Renato, já demonstrava uma veia cômica natural, ainda que tivesse dificuldade em contar uma piada sem rir antes do final. Essa característica acabou influenciando o filho, que transformou o riso em profissão e arte.

O impacto da fama na vida familiar

Com o sucesso estrondoso na televisão, a rotina da família Aragão mudou drasticamente. Paulo relembrou que a fama “roubou” o convívio diário com o pai. “Roubaram o meu pai. O sucesso era muito grande, então a gente quase não via ele. Só tínhamos as segundas-feiras, quando estava de folga para escrever”, contou com um misto de humor e nostalgia.

Esses raros momentos de descanso, no entanto, tornavam-se ocasiões especiais. Renato tinha o costume de preparar pequenas guloseimas para os filhos, como picolés de abacate e laranjas descascadas com cuidado, que eram servidos durante sessões de cinema em família. Esses detalhes, aparentemente simples, marcaram profundamente a infância de seus herdeiros.

Uma dinastia marcada pelo afeto

Renato Aragão construiu não apenas uma carreira de sucesso, mas também uma família numerosa. Ele é pai de cinco filhos: Paulo, Ricardo, Renato Júnior e Juliana, frutos do relacionamento com Marta Rangel, e Lívian, a caçula, nascida de sua união com Lilian.

As lembranças compartilhadas por Paulo revelam um lado humano e carinhoso do humorista, que soube equilibrar, dentro do possível, a vida profissional intensa com gestos de afeto. Apesar da ausência imposta pela carreira, os filhos guardam lembranças especiais que vão além do ícone da televisão.

O legado de Renato Aragão

Mais do que um personagem amado por gerações, Renato Aragão deixou uma marca profunda no entretenimento e também no coração da própria família. O depoimento de Paulo mostra que, mesmo diante da rotina atribulada de gravações e compromissos, Renato nunca deixou de lado a importância dos laços familiares, criando momentos simples, mas inesquecíveis.

Essas histórias ajudam a compreender o verdadeiro Renato Aragão: um homem que, além de fazer milhões de brasileiros sorrirem, também foi capaz de cultivar dentro de casa um ambiente de carinho, união e memórias afetivas que seguem vivas até hoje.

Filho de Renato Aragão emociona com relato sobre o pai: “Roubaram meu pai”

Paulo Aragão, primogênito do icônico comediante Renato Aragão, emocionou o público com um relato sincero e nostálgico sobre a convivência com o pai. Durante uma homenagem exibida pela TV Globo em celebração aos 90 anos do humorista, Paulo compartilhou detalhes sobre a vida familiar e a personalidade reservada do homem por trás do lendário Didi Mocó.

A dualidade de Renato Aragão: humorista e pai

Conhecido por suas expressões cômicas e bordões inesquecíveis, Renato Aragão tinha uma faceta mais introspectiva quando estava longe das câmeras. Paulo revelou que, em casa, Renato era um homem sério e reservado, embora sempre mantivesse um vínculo especial com a família. “Os humoristas, e o Renato Aragão não é diferente, geralmente são pessoas muito sérias, muito introvertidas”, comentou.

Apesar da fama e da agenda lotada, Renato sempre encontrou formas de demonstrar carinho pelos filhos, criando momentos únicos de conexão familiar.

Raízes do humor e a paixão pelo cinema

O talento de Renato Aragão para o humor começou cedo, inspirado por sua mãe, Dona Dinorá, que era naturalmente cômica, mas tinha dificuldade em terminar suas piadas sem cair na risada. Essa herança foi combinada com a paixão de Renato pelo cinema, cultivada durante sua juventude em Sobral, Ceará, onde assistia repetidamente aos filmes de Charlie Chaplin e Oscarito.

Essas influências moldaram sua trajetória e contribuíram para a criação de um dos maiores ícones do humor brasileiro.

A fama e o impacto na dinâmica familiar

Com o sucesso estrondoso do Os Trapalhões, a presença de Renato em casa tornou-se cada vez mais rara. Paulo relembrou, com emoção e humor, como a rotina de gravações “roubou” seu pai do convívio diário. “O sucesso era muito grande, então a gente não via o meu pai. Mas tinha um dia, segunda-feira, que ele tinha folga pra escrever”, disse Paulo.

Essas segundas-feiras se tornaram um momento sagrado para a família, quando Renato, depois de cumprir suas tarefas, criava pequenos rituais, como preparar picolés de abacate e organizar sessões de cinema com os filhos.

Legado de amor e simplicidade

Apesar de sua fama e do impacto cultural de sua carreira, Renato Aragão nunca deixou de lado os laços familiares. Gestos simples, como descascar laranjas com cuidado ou planejar noites de cinema, demonstram o quanto ele valorizava esses momentos em meio à agitação do mundo artístico.

O relato de Paulo Aragão oferece uma perspectiva intimista e humana sobre Renato, destacando o homem por trás do ícone. Mais do que um humorista, ele foi um pai presente à sua maneira, que transformou pequenos gestos em grandes memórias para sua família.

Essa homenagem reforça o carinho que o Brasil tem por Renato Aragão, não apenas como artista, mas como um exemplo de dedicação e afeto em todas as esferas de sua vida.

O Retorno de Molina: Uma Reviravolta Explosiva em “Mania de Você”

O retorno de Molina (Rodrigo Lombardi) promete revirar completamente os rumos da trama de Mania de Você. Considerado morto no início da história, o vilão ressurge para abalar a vida dos personagens centrais da novela, trazendo à tona novos mistérios e reviravoltas surpreendentes. Ao longo de toda a narrativa, o assassinato de Molina foi o grande enigma que movimentou os conflitos, com Rudá (Nicolas Prattes) sendo injustamente acusado do crime, enquanto Viola (Gabz) se dedicava a provar a culpabilidade de Mavi (Chay Suede).

Agora, o público descobrirá que Molina, na verdade, sobreviveu e passou anos escondido na Suíça, acompanhando de longe os desdobramentos de sua suposta morte. Sua ausência foi o ponto de partida para a evolução de diversas tramas paralelas, e com seu retorno, ele traz um novo propósito: reconquistar o controle de sua vida e negócios, além de colocar fogo nas tensões já existentes entre os outros personagens.

A trama de Mania de Você ganha um novo fôlego com esse retorno, com Molina se reaproximando de Mércia (Adriana Esteves), a única pessoa que sabia a verdade sobre sua suposta morte. Ela teve um papel fundamental no seu desaparecimento, ajudando-o a escapar do atentado arquitetado por Mavi e convencendo todos de sua morte. Enquanto esteve fora, Molina não ficou inativo: ele observou atentamente os movimentos de seus inimigos e aliados, se preparando para retomar o controle de tudo.

Sua chegada a Angra dos Reis (RJ) promete gerar um impacto emocional e estratégico entre os personagens. No momento de seu retorno, a trama já estará no ápice do plano de vingança de Viola, que, com a ajuda de Volney (Paulo Rocha), criou um golpe financeiro para derrubar Mavi, oferecendo um falso fundo de investimentos e enganando-a com a proposta. A revelação de que Molina está vivo não só expõe a fraude, mas também altera completamente as dinâmicas de poder entre os envolvidos, especialmente quando ele entra em ação para proteger o filho de um prejuízo devastador.

Porém, o vilão não se precipitará: inicialmente, ele permanecerá oculto em um iate no alto-mar, observando de longe os desdobramentos sem se expor. No entanto, sua presença não permanecerá secreta por muito tempo, e o impacto de sua entrada triunfal em Angra dos Reis será explosivo, levando a trama a novos e inesperados desfechos.

Com o retorno de Molina, Mania de Você se prepara para dar uma guinada dramática, com reviravoltas que não apenas afetarão Mavi, Viola e Rudá, mas também mexerão com as emoções de todos os personagens. A novela promete intensificar as tensões e entregar aos espectadores momentos de pura adrenalina enquanto os conflitos se desdobram de forma imprevisível. O retorno de Molina é a chave para a explosão de novos eventos que irão, sem dúvida, colocar todos os envolvidos em um jogo de poder, vingança e sobrevivência.

Viola dá a volta por cima em Mania de Você

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Viola mostrará que sua força e determinação podem transformar qualquer desafio em vitória. Após ser alvo de humilhações e acusações injustas por parte de Mavi e Luma, a chef de cozinha encontra um detalhe surpreendente no contrato de sociedade do resort que muda completamente o jogo.

A revelação do contrato

Tudo começa quando Viola, com a ajuda de Marcel, decide investigar documentos antigos em busca de uma forma de se defender das acusações. Durante essa pesquisa, ela descobre uma cláusula esquecida no contrato de sociedade assinado por seus pais. A cláusula estabelece que, em casos de má gestão ou irregularidades, a sociedade seria transferida para o outro sócio, ou seja, para os herdeiros legítimos de Marcel.

Essa descoberta acontece no momento certo, já que Mavi e Luma estão envolvidos em escândalos financeiros e denúncias trabalhistas. A chef percebe que tem em mãos a oportunidade legal de reivindicar a posse do resort.

Viola enfrenta seus adversários

Decidida a virar o jogo, Viola reúne provas das irregularidades de Mavi e Luma e convoca uma reunião no resort. Acompanhada de Marcel e de um advogado, ela expõe as fraudes e apresenta a cláusula que lhe garante a transferência da sociedade.

Diante das acusações e documentos apresentados, Mavi perde o controle:

— Você acha que pode entrar aqui e tomar o que é meu? Isso é loucura! Esse resort é a minha vida!

Apesar da resistência, a advogada de Viola confirma a legitimidade do contrato e a chef assume o controle do empreendimento, deixando Mavi e Luma em total desespero.

Uma nova era para o resort

Com Viola no comando, o resort entra em uma nova fase, marcada por ética e inovação. A chef promete transformar o local em referência de excelência, resgatando o prestígio que havia sido perdido sob a gestão de Mavi e Luma.

Essa virada mostra que Viola é uma personagem que não desiste, independentemente das adversidades. Sua vitória representa não apenas uma conquista pessoal, mas também uma lição sobre resiliência e justiça.

Fique ligado nos próximos capítulos de Mania de Você e acompanhe os desdobramentos dessa emocionante trama!

Destino da Herança de Ney Latorraca Gera Surpresa: Marido e Família do Ator Estão Fora do Testamento

Ney Latorraca, um dos maiores nomes das artes cênicas brasileiras, voltou aos holofotes com a revelação de detalhes sobre seu testamento. O ator, que sempre foi muito reservado sobre sua vida pessoal, teria excluído tanto seu marido quanto seus familiares do destino de sua herança, priorizando instituições de caridade.

Uma Decisão Planejada

Em entrevista concedida ao jornal Extra em 2021, Ney afirmou que sua vontade sempre foi destinar os frutos de sua carreira para causas sociais. Entre as instituições escolhidas pelo ator estão o Retiro dos Artistas e a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR).

“É um desejo da minha mãe também. Acho que é assim que tem que ser. O que eu ganhei com o teatro tem que voltar para essas causas. Essa é a missão do artista, pelo menos para mim”, declarou o ator na época, justificando sua decisão como um gesto de retribuição à sociedade que tanto o acolheu.

Surpresa Entre Amigos e Fãs

A exclusão do marido no testamento causou espanto entre amigos próximos e admiradores, já que Ney sempre demonstrou ter uma relação harmoniosa e pública com o companheiro. Essa decisão reacendeu debates sobre heranças em uniões afetivas, direitos de cônjuges em relacionamentos não formalizados e as escolhas individuais em relação ao patrimônio pessoal.

Fontes próximas ao casal indicam que, apesar da escolha surpreendente, a relação entre Ney e o marido sempre foi de respeito e compreensão. No entanto, a notícia trouxe à tona questionamentos sobre como o amor e os laços familiares se manifestam em decisões patrimoniais.

Uma Carreira Memorável

Nascido em Santos, São Paulo, Ney Latorraca dedicou sua vida às artes, com uma trajetória marcada por atuações memoráveis no teatro, na televisão e no cinema. Formado na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), o ator consolidou-se como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira.

Seja no humor, como nos clássicos da TV Globo, ou em papéis dramáticos no teatro, Ney conquistou o público com seu talento e carisma. O ator sempre destacou a importância de retribuir ao meio artístico e à sociedade o sucesso que alcançou ao longo de sua carreira.

Discussões em Torno da Decisão

A escolha de Ney Latorraca de priorizar causas sociais em detrimento de sua família ou cônjuge levanta reflexões sobre autonomia e valores. Para alguns, trata-se de uma atitude altruísta, que reflete o espírito generoso do ator. Para outros, a decisão pode ser vista como controversa, especialmente considerando a proximidade com o marido.

Independente das opiniões, a postura de Ney reforça sua visão sobre a arte e a vida: retribuir é um ato de amor. Sua decisão, certamente, continuará gerando discussões e reflexões sobre herança, relações familiares e escolhas de vida.

Nos resta acompanhar os desdobramentos dessa história e celebrar o legado artístico e humano de Ney Latorraca.