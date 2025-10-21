‘Cantinho da Leitura’ leva acolhimento aos pacientes oncológicos do Hospital Geral e do Câncer

O Hospital Geral e do Câncer (HGC), da Prefeitura de João Pessoa, criou um espaço especial para levar um pouco mais de conforto aos pacientes em tratamento oncológico. Chamado de ‘Cantinho da Leitura’, o projeto nasceu com a finalidade de transformar o tempo de internação em um momento mais leve e acolhedor.

A coordenadora do setor de Oncologia do HGC, Mayara Neves, explicou que a iniciativa surgiu da observação da rotina dos pacientes. “Sempre achei a internação um momento muito solitário e ocioso. Vejo de perto o quanto os pacientes passam horas sem ter o que fazer e isso acaba mexendo com o emocional. Então, pensei em algo simples, mas que pudesse preencher esse tempo de uma forma leve e positiva, para que os pacientes se sintam mais confortados e menos sozinhos durante o tratamento”, contou.

O ‘Cantinho da Leitura’ é aberto para todos: pacientes, acompanhantes e colaboradores. Um dos pacientes que gostou do espaço é Roberval Pereira da Cruz, de 59 anos. “Esse cantinho aqui é como se fosse a minha praça. Aqui eu chego, escolho um livro, leio e isso faz diferença. Muitas vezes, a gente fica triste com as notícias que recebe, é um momento difícil. Mas aí eu venho pra cá, pego um livro e tudo fica um pouco mais leve”, disse.

No local, tudo é feito de forma livre. Basta escolher um livro e depois devolver para que outras pessoas também possam aproveitar. Os livros são disponibilizados a partir de doações e as equipes de enfermagem e multidisciplinar ajudam a manter o espaço sempre organizado e convidativo.

“Os pacientes se sentem realmente lembrados quando percebem que foi criado algo pensando no bem-estar deles, não apenas em medicamentos ou exames, mas também no cuidado com o emocional. Os acompanhantes e colaboradores também gostam muito, porque veem o impacto positivo no ambiente”, comentou a coordenadora da Oncologia.

Como doar livros ao projeto – Quem tiver interesse em doar livros para o projeto, pode deixar a doação na recepção da unidade hospitalar, informando que são destinados ao ‘Cantinho da Leitura’. São aceitos livros em bom estado, de preferência com mensagens positivas. A unidade está localizada na Avenida Monsenhor Walfredo Leal, nº 46, no bairro Tambiá.

Serviço – O Hospital Geral e do Câncer oferece assistência integrada e especializada à população de João Pessoa. Na unidade, os pacientes recebem atendimento nas especialidades de urologia, oncologia e cirurgia geral. Para ter acesso aos serviços ofertados pelo hospital, o cidadão deve procurar, primeiramente, sua unidade de saúde da família (USF) de referência, que fará o encaminhamento para a unidade hospitalar via Central de Regulação do Município.